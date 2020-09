"Retadores seriales": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó la postura del Gobierno ante la necesidad de los argentinos de ahorrar en dólares al señalar que los funcionarios se han convertido en "retadores seriales".

"Me acuerdo cuando decían: 'Somos pagadores seriales'. Bueno, se convirtieron en 'retadores seriales'. Se la pasan retando a la gente y una vez más la culpa la tiene la sociedad. Durante la pandemia pasó lo mismo y ahora con el dólar pasa exactamente lo mismo"

"Según el Jefe de Gabinete, la culpa es de la gente porque tiene una 'pulsión' a ahorrar en dólares, 'es una cuestión cultural'. Ministro, con el mayor de los respetos, no se puede hablar con tanta liviandad. El dólar no es un fetiche, el argentino compra dólares porque no confía en su propia moneda. El peso argentino solo funciona como instrumento de cambio, no como referencia de valor. Pensalo: en los últimos 139 años, Argentina cambió 5 veces de moneda".

"El problema que tenemos es que, al final, el que apuesta al dólar, gana. Y no es una cuestión cultural, es que el argentino piensa y ahorra en dólares por una cuestión de supervivencia. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, dijo que no hay ninguna explicación para que le metro cuadrado esté ligado al dólar. Lo explicamos fácil: el gran problema que tenemos es que Argentina, cada 10 o 15 años atraviesa una crisis letal. Sin embargo, la receta preferida del Gobierno es enojarse con la gente y el periodismo".

"El problema que tiene el Gobierno es el mismo de siempre, está enojado con la realidad y entonces se enojan con el periodismo. El periodismo independiente que simplemente cuenta lo que está pasando. No pierdan más tiempo enojándose con el mensajero. Hagan algo y cambien la realidad. La gente los votó para que solucionen sus problemas, no para que le echen la culpa a los periodistas. Cada vez se están pareciendo más al Gobierno de Cristina, que dedicaba horas y horas a analizar la tapa de los diarios por cadena nacional"

"El problema de fondo es que muchos no soportan la crítica, no les gusta la libertad, les incomoda que no tengamos miedo. Se sienten más cómodos con el pensamiento único. ¿Qué pasa cuando no pueden doblegar al que piensa distinto? La agresión, la descalificación y el chirlo. Se convierten en retadores seriales. El día que dediquen un 10% del tiempo y la energía que el ponen a mirar televisión, a leer el diario y escuchar la radio... ese día sí, como quiere el Presidente, vamos a ser Suecia".