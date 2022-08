Ritondo se pronunció sobre la interna en Juntos por el Cambio: "Carrió es una persona tóxica"

Y redobló la apuesta: "Tal vez Carrió quiera romper juntos por el cambio, pero tengo la conciencia tranquila. Acá nadie es la reserva moral de la República".

Cristian Ritondo, diputado del PRO- Juntos por el Cambio, también advirtió:"Me parece que esto de siempre ocuparse de los dirigentes y no de la gente es un problema. El otro tema que es importante es que miente, miente que algo quedará. La responsabilidad que tuve en la Provincia de Buenos Aires nunca fue la de negociar leyes. El responsable era el jefe de gabinete, el ministro. Yo no participé en ninguna instancia, esta parte de mentir, de decir cosas, de descalificar, en un momento donde la sociedad está reclamando un montón de cosas de nosotros, es muy raro, es muy raro que sea para adentro con lo que tenemos para hacer como oposición. Qué es lo que lo guía, aparte de especulaciones electorales, ella lo tendrá que responder. Yo tengo la conciencia tranquila. Acá nadie es la reserva moral de la República".

Elisa Carrió contra Juntos por el Cambio: ¿qué dijo?

La líder la Coalición Cívica se volvió a mostrar desafiante y advirtió: "Si quieren me retiro, pero no voy a mentir”.

En diálogo con radio Mitre, la líder de la Coalición Cívica enfatizó que "la nación no va a salir adelante sin decencia" y envió un mensaje hacia el interior de la coalición opositora: "Vamos a ser lo que decimos, sino le mentimos a la gente".

En ese marco, la exdiputada nacional expresó "¿Me piden que me retire de la política? Yo ya estoy retirada, ya dejé cargos ¿Me piden? Lo hago, pero todos saben que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué lo digo ahora? Porque todavía tenemos tiempo de tener la unidad en serio, con gente decente".

“Yo me puedo ir de la política, porque de hecho no tengo cargos, pero lo que no me pueden pedir más es que le mienta a la sociedad. Yo me voy a ir con la conciencia tranquila”, puntualizó.

Respecto de la figura de la exministra Bullrich que salió a criticarla tras sus explosivas declaraciones, Carrió indicó: "Yo la quiero mucho a Patricia, los quiero mucho a todos, pero esto no se trata de cariño… se trata de una cuestión de purificación, de limpieza”.