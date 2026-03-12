Roberto Baradel deja la conducción de SUTEBA tras casi 22 años y no se presentará a las elecciones

HCv4892WcAASgZw El dirigente decidió no formar parte de los comicios del gremio el próximo 13 de mayo.

Desde 2019, con la llegada de Axel Kicillof a la gobernación bonaerense, la relación con la administración provincial fue en general más cercana. Sin embargo, en los últimos meses volvieron a registrarse medidas de fuerza del sector, luego de que el gremio considerara insuficientes las propuestas salariales presentadas en la negociación paritaria.

La interna sindical y la disputa con la lista Multicolor

La conducción del SUTEBA apuesta a consolidar su hegemonía en el territorio bonaerense en las elecciones internas que se realizarán en mayo. El oficialismo deberá enfrentarse nuevamente con la lista Multicolor, un espacio opositor que se referencia políticamente en la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá.

Actualmente, la Multicolor mantiene influencia en varios distritos clave de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Bahía Blanca, Tigre, Berazategui y Marcos Paz. En la última elección sindical, realizada en 2022, la lista Celeste-Violeta encabezada por Baradel obtuvo el 81,3% de los votos, imponiéndose con amplio margen sobre la oposición.

Para los comicios de este año están habilitados a votar cerca de 100.000 docentes bonaerenses, en una elección que definirá el futuro liderazgo del sindicato.

52A4KQWWQRH3RFEPAEU2O24PIU Roberto Baradel, junto a Axel Kicillof y otros dirigentes sindicales (CTA)

De militante estudiantil a líder sindical docente

La trayectoria política y gremial de Roberto Baradel comenzó en su juventud en el distrito de Lanús, de donde es oriundo. Su militancia se inició en el centro de estudiantes del Colegio Nacional “Luis Piedrabuena”, donde cursó sus estudios secundarios entre 1980 y 1984.

A comienzos de la década de 1990 participó en distintas luchas del sector educativo y fue parte de la histórica Carpa Blanca instalada frente al Congreso, una de las protestas más emblemáticas del sindicalismo docente, que se extendió entre 1997 y 1999 en reclamo de mayor financiamiento para la educación pública.

En paralelo a su actividad gremial, Baradel también desarrolló su formación académica. Primero cursó Biología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque luego decidió orientarse hacia el Derecho.

Finalmente, se graduó como abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) en 1995, carrera que acompañó su posterior trayectoria dentro del sindicalismo docente. Con su decisión de no competir en las elecciones de mayo, Baradel pone fin a una etapa que marcó durante más de dos décadas la conducción del SUTEBA y abre una nueva etapa dentro del principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires.