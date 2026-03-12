Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por calumnias e injurias: qué le dijo el ex ministro

El origen del conflicto

El ministro de Defensa Luis Petri, la acusó de “apostar al fracaso del Gobierno” y de ser “funcional a la oposición”, en referencia a su actitud durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, había sostenido Petri en una entrevista con TN, al cuestionar que Villarruel utilizara su celular mientras Milei brindaba su discurso.

Además, el legislador mendocino vinculó a la vicepresidenta con la frase que pronunció el mandatario sobre “propios que soñaban con el sillón de Rivadavia”.

“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, disparó.

Petri fue más allá y planteó: “Si vos te ofrecés a la oposición para sancionar leyes que hieren al programa económico del Gobierno, ¿en qué te transformás?”. Para él, Villarruel “fue funcional a la oposición” y “apostó por el fracaso del Gobierno”.

La respuesta de Villarruel en redes

Mientras Petri brindaba la entrevista, Victoria Villarruel respondió a través de X con duros cuestionamientos. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, escribió.

En otro mensaje, agregó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

Además, lanzó críticas personales contra el diputado: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Ante versiones sobre una eventual salida del Gobierno, fue categórica: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.