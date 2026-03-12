Tras cerrar la gira de una semana por EE.UU. y Chile, Milei parte rumbo a España

milei madrid foro.jpg

A través de su cuenta de X, el libertario confirmó su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión, la "batalla cultural", pero también la inteligencia artificial.

“LLA. VLLC!”, expresó al tiempo que compartió el flyer de la organización que vende las entradas entre 49 y 2.500 euros.

Será la segunda vez que Milei participa en España del Foro Económico. Ya lo había hecho el 8 de junio de 2025 en un evento promocionado por empresas de criptomonedas, donde volvió a cargar con dureza contra el socialismo.

En el cronograma del evento figura que el mandatario estará a cargo del cierre del mismo, luego de una serie de paneles entre los que incluye un debate que gira en torno a “La Argentina de Milei” a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y el economista, Eduardo Garzón.

El evento es promocionado por el Madrid Economic Forum, con un video presentando a Javier Milei cantando el tema de La Renga, Panic Show y anunciando la "llegada" a Madrid de "la motosierra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madridecoforum/status/2031696195693711709?s=20&partner=&hide_thread=false Javier Milei cerrará el Madrid Economic Forum otra vez pic.twitter.com/lRjFMaD5y3 — Madrid Economic Forum (@madridecoforum) March 11, 2026

En tanto, el sábado por la tarde Milei recibirá el "Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises", de manos del economista Philipp Bagus. Con ese acto Milei culminará su gira de 2 días en Madrid, y retomará el vuelo de regreso el sábado a las 19, para arribar el domingo a las 9,30 hs a Buenos Aires.