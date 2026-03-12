Tras cerrar la gira de una semana por EE.UU. y Chile, Milei parte rumbo a España
Milei disertará este sábado en el Foro Económico de Madrid, junto a otros referentes de la derecha española. No están previstas reuniones con el gobierno español de Pedro Sánchez, con quien el presidente argentino mantiene distancia política.
Javier Milei parte este jueves rumbo a España para disertar en el Foro Económico de Madrid. Foto: Archivo.
El presidente Javier Milei regresó este miércoles a Buenos Aires tras una extensa gira por Estados Unidos y Chile, y la continuará en las próximas horas en Madrid, España, con su disertación en defensa del modelo económico, en el Foro Económico de Madrid.
Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, tras arribar el miércoles a las 23 en Buenos Aires, Milei volverá a subirse al avión presidencial AR01 este jueves a las 23, en otro vuelo con destino hacia la ciudad de Madrid, adonde tiene previsto arribar el viernes a las 13,30.
Sin agenda oficial durante la jornada de este viernes ni ningún encuentro con el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, está previsto que Milei participe el sábado a las 6 hs (de Argentina) de un encuentro con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, y líder derechista español, Santiago Abascal.
Milei también mantendrá encuentros con economistas de la derecha española como Jesús Huerta de Soto (el sábado a las 7 hs). Será antes de su disertación en el “Madrid Economic Forum 2026”, prevista para las 16.15 hs del mismo sábado.
A través de su cuenta de X, el libertario confirmó su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión, la "batalla cultural", pero también la inteligencia artificial.
“LLA. VLLC!”, expresó al tiempo que compartió el flyer de la organización que vende las entradas entre 49 y 2.500 euros.
En el cronograma del evento figura que el mandatario estará a cargo del cierre del mismo, luego de una serie de paneles entre los que incluye un debate que gira en torno a “La Argentina de Milei” a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y el economista, Eduardo Garzón.
El evento es promocionado por el Madrid Economic Forum, con un video presentando a Javier Milei cantando el tema de La Renga, Panic Show y anunciando la "llegada" a Madrid de "la motosierra".
En tanto, el sábado por la tarde Milei recibirá el "Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises", de manos del economista Philipp Bagus. Con ese acto Milei culminará su gira de 2 días en Madrid, y retomará el vuelo de regreso el sábado a las 19, para arribar el domingo a las 9,30 hs a Buenos Aires.