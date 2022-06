Rodríguez Larreta criticó el "embate" del Gobierno contra la Corte Suprema: "Es un avance más sobre el Poder Judicial"

El descargo de Larreta responde la reunión que mantendrá hoy el presidente Alberto Fernández con todos los gobernadores del Partido Justicialista y aliados del Frente de Todos, con el objetivo de plantear un proyecto de ley para ampliar a 25 miembros, seún pudo averiguar A24.com, el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El jefe de la Ciudad, además, criticó a Fernández por sus últimos discursos en los que hizo hincapié contra la gestión de Mauricio Macri. "El Presidente, al comienzo del mandato, dijo que iba a unir a los argentinos y está haciendo lo contrario, profundiza la grieta. Argentina necesita lo contrario", indicó.

Y agregó: "Ante los problemas del Gobierno que no supo resolver como la inflación, la gente que no llega a fin de mes y la inseguridad, se necesita unidad. La acusación no conduce a nada".

Ampliación de la Corte Suprema: cómo será la reunión de Alberto Fernández con los gobernadores

Un grupo de 18 gobernadores le llevarán este jueves al presidente Alberto Fernández un proyecto de ley que impulsa una reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, en un encuentro a “agenda abierta” que mantendrán en la Casa de Gobierno

En medio de la espera de un fallo de la Corte Suprema por el caso de los recursos que reclama la Ciudad por el manejo de la Policía porteña tras el traspaso de la Federal, la cuestión del "federalismo será el eje de este encuentro", en el que se planteará elevar el número de miembros de la Corte.

¿Qué gobernadores estarán presentes en la Casa Rosada?

Entre los mandatarios que impulsan el proyecto se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

Los mandatarios insisten con esta reforma en momentos en que es inminente un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la demanda que le inició el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta a la Nación por los recursos en concepto de traspaso de la Policía Federal.

No formó parte de ese pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras.