Salario Básico Universal: qué es y por qué se impone en la agenda política de Silvina Batakis

Durante su acto en Ensenada, Cristina Kirchner mandó señales sobre su implementación: "Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”. La idea de la vicepresidenta era generar un mecanismo para garantizar un ingreso para las personas más desprotegidas.

Cristina Kirchner.jpeg Cristina Kirchner mandó señales sobre la implementación del Salario Básico Universal durante el acto de Ensenada.

Por su parte, Silvina Batakis insistió en que debe ser "un tema que tenemos que debatir" y desestimó que su lanzamiento en materia local responda a una imposibilidad traccionada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su debate por la implementación toma especial relevancia en la agenda de la flamante ministra de Economía.

"Querida Silvina Batakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!", fue el mensaje del dirigente social Juan Grabois vía Twitter.

Qué es el Salario Básico Universal

Silvina Batakis.webp El debate por la implementación del Salario Básico Universal toma especial relevancia en la agenda de la flamante ministra de Economía.

En el texto de la norma aseguran que el Salario Básico Universal o Ingreso Básico Universal que cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos.

Con esa se buscará establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de terminar el colegio o conseguir mejores empleos asegurándose siempre de un ingreso.

Salario Básico Universal: a quienes está dirigido

El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A.

Lo que se busca es ampliar el sistema de seguridad social. En cuanto a los requisitos para percibirlo es no es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.

De acuerdo a estimaciones elaboradas por el Frente Patria Grande, la suma impactaría en 7,5 millones de personas y el costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PIB.