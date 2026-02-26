Confirmado para marzo por Milei y ANSES: el NUEVO BONO de $60.000 para jubilados

Por qué muchos jubilados cobrarán $60.000

El proporcional alcanza a quienes:

Perciben más que la mínima ,

Pero menos que $429.254,35.

En esos casos, la ANSES paga solo la diferencia necesaria para llegar al ingreso final. Ahí aparece el monto que será protagonista en marzo: los bonos cercanos a $60.000.

Un ejemplo concreto lo muestra con claridad:

Haber mensual: $369.254,35

Bono proporcional: $60.000

Total a cobrar: $429.254,35

No es un nuevo refuerzo ni un recorte del bono original. Es el mismo bono de $70.000 aplicado de forma proporcional.

ANSES_jubilacion

Quiénes cobran los $70.000 completos

El pago total queda reservado para:

Jubilados que perciben la mínima

Titulares de la Pensión para Madres de siete hijos

Ambos grupos alcanzan el mismo ingreso final: $429.254,35.

El grupo que deja de cobrar el bono

Quedan afuera del refuerzo los Jubilados y pensionados que superan los $429.254,35. Para ellos, el haber de marzo solo tendrá el aumento por movilidad.

Un refuerzo que pesa más que el aumento

Con el actual esquema previsional, el bono dejó de ser un pago extraordinario para convertirse en una parte central del ingreso mensual.

En muchos casos:

Representa el componente que define el haber real

Reduce la distancia entre la mínima y los haberes medios bajos

Compensa el impacto de la inflación

Por eso, aunque el anuncio oficial hable de $70.000, en la práctica el proporcional termina siendo el dato clave en miles de recibos.

Cómo saber cuánto cobrás con el bono

El monto exacto se puede consultar en:

Mi ANSES

Sección: Jubilaciones y pensiones

El recibo ya muestra: