Previsional
Javier Milei
ANSES
Previsional

Confirmado para marzo por Milei y ANSES: el NUEVO BONO de $60.000 para jubilados

El bono previsional se mantiene en marzo, aunque en miles de casos será de $60.000 y no de $70.000. La ANSES confirmó el esquema proporcional que fija un ingreso final garantizado y deja afuera a quienes superan el tope.

El refuerzo previsional de la ANSES volverá a ser determinante en los haberes de marzo. Con el aval del gobierno de Javier Milei, se mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados, aunque en los recibos aparecerá una situación que ya se volvió habitual: miles de beneficiarios cobrarán alrededor de $60.000 y no el monto completo.

La escena puede generar dudas, pero la explicación está en la forma en que se liquida el refuerzo. No hay recortes ni nuevos bonos: se trata del pago proporcional que aplica el organismo para que todos los haberes alcanzados lleguen al mismo ingreso final.

El ingreso que fija el sistema

Con la movilidad de marzo, los valores de referencia quedan definidos así:

  • Jubilación mínima: $359.254,35

  • Bono completo: $70.000

  • Total garantizado: $429.254,35

Ese último número es el que ordena todo el esquema. El refuerzo no está pensado para que todos cobren $70.000, sino para que ningún jubilado incluido en el sistema quede por debajo de los $429.254,35.

Por qué muchos jubilados cobrarán $60.000

El proporcional alcanza a quienes:

  • Perciben más que la mínima,

  • Pero menos que $429.254,35.

En esos casos, la ANSES paga solo la diferencia necesaria para llegar al ingreso final. Ahí aparece el monto que será protagonista en marzo: los bonos cercanos a $60.000.

Un ejemplo concreto lo muestra con claridad:

  • Haber mensual: $369.254,35

  • Bono proporcional: $60.000

  • Total a cobrar: $429.254,35

No es un nuevo refuerzo ni un recorte del bono original. Es el mismo bono de $70.000 aplicado de forma proporcional.

ANSES_jubilacion

Quiénes cobran los $70.000 completos

El pago total queda reservado para:

  • Jubilados que perciben la mínima
  • Titulares de la Pensión para Madres de siete hijos
  • Ambos grupos alcanzan el mismo ingreso final: $429.254,35.

El grupo que deja de cobrar el bono

Quedan afuera del refuerzo los Jubilados y pensionados que superan los $429.254,35. Para ellos, el haber de marzo solo tendrá el aumento por movilidad.

Un refuerzo que pesa más que el aumento

Con el actual esquema previsional, el bono dejó de ser un pago extraordinario para convertirse en una parte central del ingreso mensual.

En muchos casos:

  • Representa el componente que define el haber real

  • Reduce la distancia entre la mínima y los haberes medios bajos

  • Compensa el impacto de la inflación

Por eso, aunque el anuncio oficial hable de $70.000, en la práctica el proporcional termina siendo el dato clave en miles de recibos.

Cómo saber cuánto cobrás con el bono

El monto exacto se puede consultar en:

Mi ANSES

Sección: Jubilaciones y pensiones

El recibo ya muestra:

  • El haber actualizado

  • El refuerzo calculado automáticamente

