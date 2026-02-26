La China Ansa enfrentó las duras críticas a su marido por el polémico comentario íntimo: "Se fue todo al..."

Embed

Ante la ola de críticas, fue la propia China Ansa quien tomó la palabra para aclarar lo sucedido y respaldar públicamente a su marido. En una serie de historias de Instagram, defendió tanto la anécdota como el vínculo que construyeron en estos seis años de relación y dos hijos en común.

“Si la contamos juntos, la historia parecía bonita. Si la contaba yo sola, resultaba atractiva, pero como la contó él en un contexto de hombres, en un tono jocoso, se lo señala por ser hombre, futbolista, por contarlo de manera canchera y con humor. Se fue todo al carajo", expresó con firmeza.

Lejos de esquivar la polémica, la conductora redobló la apuesta y defendió el camino que eligieron recorrer en pareja: “Si yo hubiera sido la periodista que trabajaba en el prime time de Telefe que se fue atrás del jugador de fútbol que estaba en España, yo era una arrastrada que dejaba mi profesión. Como esa historia no resultó, el que dejó todo para vivir esta historia de amor y trabajó en las sombras para mi, resulta que está conmigo por un c...", disparó molesta.

China Ansa, Diego Mendoza y sus hijos

Cuál fue el relato de Diego Mendoza sobre la China Ansa que generó indignación y revuelo

Las declaraciones de Diego Mendoza desataron un verdadero incendio en redes sociales. El exfutbolista, actual pareja de la periodista China Ansa y papá de India y Rafael, quedó en el centro de la polémica luego de una entrevista en la que repasó cómo comenzó su historia de amor. El tono elegido para contar esos primeros intercambios no cayó nada bien y generó una catarata de cuestionamientos.

Invitado al ciclo Infobae Citados, Mendoza recordó que el vínculo se inició en 2020, en pleno aislamiento por la pandemia, cuando él se encontraba jugando en Ibiza. Según relató, el primer acercamiento fue a través de Instagram. Lo que empezó como simples mensajes terminó escalando a conversaciones más frecuentes y videollamadas que se volvieron habituales.

Sin embargo, una frase encendió todas las alarmas y provocó rechazo inmediato. “Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía ‘mostrame un cul...’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla. Y ella ‘no, no, no’, pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí”, lanzó, generando incomodidad por la manera en que describió la situación.

Embed

El exjugador también detalló un episodio puntual que alimentó aún más la controversia. Contó que, en determinado momento, Ansa accedió a enviarle contenido privado, aunque la experiencia tuvo un contratiempo técnico que él mismo narró con tono anecdótico: “Me acuerdo de que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el cul... más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros”.

Sobre el cierre de la entrevista, otra respuesta volvió a llamar la atención. Cuando le preguntaron si en aquel entonces imaginaba que ella podía convertirse en la madre de sus hijos, respondió sin dudar: “Lo sentí cuando llegó el video. Me cae bien, es divina, labura y aparte está buenísima, es la madre de mis hijos”.

Lo cierto es que tras la difusión de esos dichos, las redes estallaron. Muchos usuarios cuestionaron el enfoque y el lenguaje utilizado por Diego Mendoza para referirse a China Ansa, y el debate no tardó en instalarse con fuerza en el mundo digital.