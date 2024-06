La oposición denuncia una maniobra para evitar que Pettovello vaya a dar explicaciones al Congreso

En tanto, Yedlin explicó: “Es una convocatoria, no una citación, como hemos hecho tantas veces, ya han venido otros ministros como Adolfo Rubinstein o Carla Vizzotti. El primer giro está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros (Salud) somos el segundo giro, no se puede dictaminar. Hemos pedido los cambios de giro pero no los hemos logrado”.

Por su parte, Menem sostuvo: “En el día de la fecha recibí sendas notas de los presidentes de esas dos comisiones en la cuales me solicitan no cursar invitación alguna hasta tanto las mismas inicien el estudio de los temas y eventualmente se expidan al respecto”.

La reacción de la oposición en la Cámara de Diputados

A través de sus redes sociales, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó: "Papelón de PETTOVELLO y MENEM. Martín Menem se hace mandar notas (casi idénticas) por Espert y Mayoraz para impedir que PETTOVELLO vaya a dar explicaciones a la Comisión de Salud y Acción Social. Los tres buscan garantizarle oscurantismo a Pettovello. Serán corresponsables".

En ese sentido, Yedlin publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "Dado que en forma claramente antirreglamentaria no he recibido respuesta del presidente de la Cámara @MenemMartin sobre la invitación a la ministra @S_Pettovello para mañana a las 13:30. Mandatado por la comisión hoy presenté en el @MindeCapitalH la invitación. La esperamos".