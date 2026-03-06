Sandra Pettovello: "Técnicamente, no existen los planes sociales"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2029923324789191164?s=20&partner=&hide_thread=false PRIMERO LOS DATOS https://t.co/s7pdczcSus — Javier Milei (@JMilei) March 6, 2026

"Te quiero explicar con datos y con claridad. Primero, una precisión importante. Técnicamente, no existen los planes sociales", comienza explicando la ministra.

Pettovello calificó a la denominación "planes sociales", como "una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión".

Señaló que "no es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social", y diferenció entre "la AUH, las jubilaciones y las pensiones como derechos establecidos por ley" que "se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos" y "no dependen de cupos ni de intermediarios".

"Eso no es un plan, es seguridad social", afirmó la funcionaria.

La ministra aclaró que "los programas sociales son otra cosa: son herramientas de política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados, y si no funcionan, se modifican o se cierran".

El balance de Pettovello y el plan para unificar la AUH con la Tarjeta Alimentar

Pettovello dijo que eliminó a los intermediarios y unificó los programas sociales. Foto captura

La ministra de Capital Humano detalló que al llegar al Gobierno en diciembre de 2023, "encontramos 125 programas distintos bajo la órbita del Ministerio".

"Muchos superpuestos, muchos duplicados, muchos sin evaluación, muchos con intermediación en la asignación de recursos", aseguró. Y agregó: "A eso le dijimos basta. Un sistema gigante y fragmentado no es más eficiente, es más opaco. ¿Qué hicimos entonces? Unificamos 125 programas en 49, con reglas claras y trazabilidad, priorizamos la transferencia directa a las personas. Redujimos estructuras, no personas asistidas; eliminamos superposiciones, no derechos".

Pettovello dijo que ahora la AUH cubre la canasta básica un 100 por ciento. Captura de pantalla

Asimismo, destacó que al "terminar con la intermediación, reemplazamos discrecionalidad por criterios objetivos", y señaló: "Eso no es ajuste, es eficiencia". También señaló que fortalecieron los programas que funcionan como la seguridad y capacitación laboral.

Pettovello explicó que se "aumentaron los montos que estaban profundamente deteriorados. La AUH cubría en diciembre de 2023 apenas el 54% de la canasta alimentaria y hoy cubre el 100%" y señaló: "Eso no es expandir la asistencia, es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema".

El video antecede al proyecto del Gobierno para unificar en 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y el Plan Primeros 1000 Días en una sola asignación que se llamará AUH Familia. Además, busca cambiar el mecanismo de actualización de los haberes, que ya no tendrá aumentos automáticos por el índice de inflación, sino que quedará a libre criterio del Ministerio de Economía.

Según confirmaron a A24.com fuentes de los ministerios de Capital Humano, los beneficiarios que actualmente cobran varias asignaciones sociales y familiares mantendrán esos ingresos sin cambios, pero se les pagará bajo una sola denominación: Asignación Universal por Hijo (AUH) Familia.

Cambios en el programa "Potenciar Trabajo" desde abril

Estos cambios se suman a los anunciados por Capital Humano para el plan "Volver al Trabajo", que vence en abril, y que convergerá hacia un proceso de capacitación laboral que se reconvertirá en “vouchers educativos” para las personas que buscan trabajo, están desocupadas y hoy cobran esa prestación a través del Ministerio.

En la actualidad, lo que antes se conocía como Potenciar Trabajo se encuentra dividido en dos ramas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La prioridad inicial del Gobierno sería reconvertir la contraprestación económica actual, fijada en $78.000 mensuales, en un esquema educativo-laboral.

"El Acompañamiento Social va a desaparecer y el Potenciar Trabajo se va a reconvertir en un programa de capacitación mediante vouchers. No hay más información. A partir de abril se va a informar", dijeron las fuentes oficiales.