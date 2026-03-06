Sandra Pettovello: "Técnicamente, no existen los planes sociales"
En un video difundido en redes sociales, la ministra de Capital Humano salió a defender la política del Gobierno en esta área e hizo un balance de la situación. "Eliminamos la intermediación", destacó.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello hizo un balance de su gestión (Foto: archivo).
El Gobierno aseguró que "no hay ajuste en los planes sociales", sino que lo que hubo fue una reducción de políticas sociales que se superponían. Además, desde Casa Rosada resaltaron que la centralización de políticas oficiales de "seguridad Social" regulados por ley determinaron, entre otras cosas, la "eliminación de intermediarios" con el pago directo a los beneficiarios a través de la ANSES.
Estas afirmaciones se desprenden de un video compartido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su perfil de X. El posteo fue replicado por varios ministros y el presidente Javier Milei. "Primero los datos", señaló el mandatario para explicar por qué"técnicamente no existen los planes sociales".
"Desde diciembre 2023 dijimos basta al sistema gigante y fragmentado que habíamos heredado. Redujimos estructuras, eliminamos superposiciones, y terminamos con la intermediación, construyendo un sistema más claro y eficiente de programas sociales. Ordenamos, protegemos y promovemos autonomía para todos los argentinos", señaló Pettovello en el video.
"Te quiero explicar con datos y con claridad. Primero, una precisión importante. Técnicamente, no existen los planes sociales", comienza explicando la ministra.
Pettovello calificó a la denominación "planes sociales", como "una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión".
Señaló que "no es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social", y diferenció entre "la AUH, las jubilaciones y las pensiones como derechos establecidos por ley" que "se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos" y "no dependen de cupos ni de intermediarios".
"Eso no es un plan, es seguridad social", afirmó la funcionaria.
La ministra aclaró que "los programas sociales son otra cosa: son herramientas de política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados, y si no funcionan, se modifican o se cierran".
El balance de Pettovello y el plan para unificar la AUH con la Tarjeta Alimentar
La ministra de Capital Humano detalló que al llegar al Gobierno en diciembre de 2023, "encontramos 125 programas distintos bajo la órbita del Ministerio".
"Muchos superpuestos, muchos duplicados, muchos sin evaluación, muchos con intermediación en la asignación de recursos", aseguró. Y agregó: "A eso le dijimos basta. Un sistema gigante y fragmentado no es más eficiente, es más opaco. ¿Qué hicimos entonces? Unificamos 125 programas en 49, con reglas claras y trazabilidad, priorizamos la transferencia directa a las personas. Redujimos estructuras, no personas asistidas; eliminamos superposiciones, no derechos".
Asimismo, destacó que al "terminar con la intermediación, reemplazamos discrecionalidad por criterios objetivos", y señaló: "Eso no es ajuste, es eficiencia". También señaló que fortalecieron los programas que funcionan como la seguridad y capacitación laboral.
Pettovello explicó que se "aumentaron los montos que estaban profundamente deteriorados. La AUH cubría en diciembre de 2023 apenas el 54% de la canasta alimentaria y hoy cubre el 100%" y señaló: "Eso no es expandir la asistencia, es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema".
El video antecede al proyecto del Gobierno para unificar en 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y el Plan Primeros 1000 Días en una sola asignación que se llamará AUH Familia. Además, busca cambiar el mecanismo de actualización de los haberes, que ya no tendrá aumentos automáticos por el índice de inflación, sino que quedará a libre criterio del Ministerio de Economía.
Según confirmaron a A24.com fuentes de los ministerios de Capital Humano, los beneficiarios que actualmente cobran varias asignaciones sociales y familiares mantendrán esos ingresos sin cambios, pero se les pagará bajo una sola denominación: Asignación Universal por Hijo (AUH) Familia.
Cambios en el programa "Potenciar Trabajo" desde abril
Estos cambios se suman a los anunciados por Capital Humano para el plan "Volver al Trabajo", que vence en abril, y que convergerá hacia un proceso de capacitación laboral que se reconvertirá en “vouchers educativos” para las personas que buscan trabajo, están desocupadas y hoy cobran esa prestación a través del Ministerio.
En la actualidad, lo que antes se conocía como Potenciar Trabajo se encuentra dividido en dos ramas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La prioridad inicial del Gobierno sería reconvertir la contraprestación económica actual, fijada en $78.000 mensuales, en un esquema educativo-laboral.
"El Acompañamiento Social va a desaparecer y el Potenciar Trabajo se va a reconvertir en un programa de capacitación mediante vouchers. No hay más información. A partir de abril se va a informar", dijeron las fuentes oficiales.