Qué va a pasar con la AUH y las asignaciones en 2026: el cambio clave que prepara el Gobierno

Cómo será el mecanismo de aumento de la nueva AUH y demás prestaciones sociales

Sin embargo, en Capital Humano admiten que la actualización de esos ingresos que hoy rigen por inflación se verá modificada tal como lo establece la ley de Presupuesto votada la semana pasada por el Congreso.

Tal como figura en uno de los artículos de la ley de leyes, queda a criterio del ministro de Economía, Luis Caputo, la decisión de cada aumento de prestaciones sociales que dependen de la ANSES. Ese esquema es similar al del bono de $70,000 que hoy cobran los jubilados. "Nosotros lo iremos informando a medida que se vaya tomando la decisión”, dijeron las fuentes cercanas a la ministra Sandra Pettovello, ante la consulta de este portal.

Estos cambios se suman a los anunciados por Capital Humano para el plan "Volver al Trabajo", que vence en abril, y que convergerá hacia un proceso de capacitación laboral que se reconvertirá en “vouchers educativos” para las personas que buscan trabajo, están desocupadas y hoy cobran esa prestación a través del Ministerio.

En la actualidad, lo que antes se conocía como Potenciar Trabajo se encuentra dividido en dos ramas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La prioridad inicial del Gobierno sería reconvertir la contraprestación económica actual, fijada en $78.000 mensuales, en un esquema educativo-laboral.

"El Acompañamiento Social va a desaparecer y el Potenciar Trabajo se va a reconvertir en un programa de capacitación mediante vouchers. No hay más información. A partir de abril se va a informar", dijeron las fuentes del Gobierno.

La primera etapa comenzará con solo 20 personas seleccionadas, quienes formarán parte de un modelo de capacitación presencial, considerado como “prueba piloto” para definir ajustes antes de la ampliación.

Los beneficiarios cursarán dos módulos de capacitación a lo largo de dos meses, con ocho clases cada uno, y deberán cumplir asistencia mínima del 70% para acceder a una certificación profesional.

Este plan inicial incluiría un convenio con importantes empresas, como Sinteplast, Cervecería Quilmes, Arcos Dorados (McDonald’s) y Mercado Libre.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH y demás prestaciones en enero de 2026

Tras conocerse el dato de la inflación de noviembre, que se ubicó en el orden del 2,5%, por defecto también se confirmaron nuevos aumentos en las prestaciones y beneficios sociales que otorga ANSES a sus beneficiarios.

La suba del 2,5%, resultado de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, sirve de referencia para ajustar las prestaciones sociales mediante el Decreto 274/2024, que alcanza por ahora a la AUH y otras categorías previsionales como jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF).

Los montos que cobrarán en enero de 2026 son los siguientes:

AUH general: pasa de $122.467 a $125.528 por hijo.

Monto que efectivamente se cobra cada mes: $100.362, tras la retención mensual del 20% que ANSES hace y libera cuando se cumple la condición educativa y sanitaria de los niños.

AUH para hijos con discapacidad: sube a $408.824 mensuales, desde los $398.853 de diciembre.

En los casos que cobran 2 o 3 prestaciones sociales, las familias llegan a sumar mensualmente más de $500.000, dependiendo de la cantidad de hijos.