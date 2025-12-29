El Gobierno prepara cambios en los planes sociales: pruebas piloto, vouchers educativos, ¿y una AUH unificada?

La primera etapa comenzará con sólo 20 personas seleccionadas, quienes formarán parte de un modelo de capacitación presencial, considerado como “prueba piloto” para definir ajustes antes de la ampliación.

Los beneficiarios cursarán dos módulos de capacitación a lo largo de dos meses, con ocho clases cada uno, y deberán cumplir asistencia mínima del 70% para acceder a una certificación profesional.

Este plan inicial incluiría un convenio con importantes empresas, como Sinteplast, Cervecería Quilmes, Arcos Dorados (McDonald’s) y Mercado Libre.

Qué pasa con los actuales beneficiarios y los pagos

El Gobierno aclaró que durante los primeros meses no se interrumpirá el pago de las prestaciones existentes. Los titulares seguirán cobrando los $78.000, un monto que se mantiene congelado desde hace varios meses, hasta que se avance en las etapas de reconversión.

Hacia una “AUH familiar” unificada

Paralelamente al rediseño de “Volver al Trabajo”, dentro del Gobierno se debate una iniciativa más amplia: crear una Asignación Universal por Hijo (AUH) familiar unificada, que nuclee diversos programas actualmente separados. La propuesta -aún en fase técnica y sujeta a ver si requiere tratamiento legislativo- busca concentrar en una sola prestación:

AUH tradicional (hoy de aproximadamente $125.000 por mes )

AUH por embarazo

Plan 1000 días

Tarjeta Alimentar

Esta última es considerada por funcionarios como el programa más fuerte del esquema social actual, y hacia ella se destina la mayor parte del presupuesto del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano.

Los montos de Tarjeta Alimentar se mantienen en una franja estimada entre $52.000 y $180.000, según la cantidad de hijos (entre uno y tres o más).

La eventual unificación buscaría simplificar acceso, reducir superposición administrativa y ordenar recursos, además de ampliar controles y verificaciones, un reclamo central del oficialismo.

“Es un plan donde va la mayor parte del dinero, y queremos que esté ordenado, auditado y llegue a quienes realmente lo necesitan”, señalan desde el equipo de Pettovello.

Cambios en planes sociales

Obstáculos legales, necesidad de consenso y dudas operativas

No todos los cambios podrán implementarse vía resolución ministerial. Funcionarios admiten que la creación de una “AUH familiar” tocaría una prestación existente por ley, lo que implicaría posible paso por el Congreso, si el rediseño es estructural.