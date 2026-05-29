El beneficio más esperado por los jubilados fue confirmado por Sandra Pettovello

Al concretar la compra en comercios adheridos, el descuento se aplica de manera inmediata o mediante reintegro posterior en la cuenta bancaria. Dependiendo de la entidad financiera y del rubro, el ahorro puede variar entre un 10% y un 25%.

Los rubros incluidos abarcan gran parte de los consumos cotidianos:

Supermercados

Farmacias

Perfumerías

Combustibles

Productos de limpieza

Ópticas

Comercios de cercanía

Además de las devoluciones directas, algunas promociones incorporan cuotas sin interés y topes de reintegro más amplios que en meses anteriores. Esto permite que muchos jubilados organicen compras grandes hacia fin de mes para maximizar el beneficio.

En distintas ciudades del país, las cadenas de supermercados comenzaron a registrar mayor movimiento de adultos mayores durante los días promocionales. La combinación de descuentos bancarios con ofertas propias de los comercios genera una diferencia significativa en productos de primera necesidad.

Banco Nación amplía beneficios con BNA+ y pagos digitales

Entre las entidades con mayor cantidad de promociones aparece el Banco Nación, que mantiene vigente un esquema especial para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esa institución.

Quienes utilizan la aplicación BNA+ junto con la herramienta MODO pueden acceder a reintegros adicionales en supermercados adheridos. El beneficio extra alcanza un 5% sobre promociones ya existentes, lo que eleva considerablemente el ahorro final.

La ventaja aplica tanto para pagos con tarjeta de débito como de crédito y alcanza a algunas de las principales cadenas del país:

Carrefour

Coto

ChangoMás

Disco

Jumbo

Día

Vea

Muchos beneficiarios aprovechan los últimos días del mes para realizar compras anticipadas antes del cobro siguiente, especialmente en productos de almacén, limpieza y alimentos no perecederos.

Desde el sector bancario sostienen que el objetivo es fomentar el uso de herramientas digitales y aliviar parte del gasto cotidiano de los adultos mayores. En paralelo, también se busca reducir la utilización de efectivo y promover operaciones mediante QR y billeteras virtuales.

Supermercados: el principal foco del ahorro mensual

Las promociones en supermercados se transformaron en el eje central de las estrategias de ahorro de jubilados y pensionados. Con una inflación que continúa impactando sobre los alimentos, cada porcentaje de descuento adquiere una importancia decisiva.

Actualmente, muchas cadenas ofrecen rebajas que arrancan en el 10% y pueden llegar hasta el 25%, dependiendo del banco y el día elegido para la compra.

En algunos casos, las promociones incluyen:

Reintegros sin tope

Cuotas sin interés

Beneficios acumulables

Descuentos adicionales con billeteras virtuales

El ahorro mensual puede representar varios miles de pesos para familias que deben afrontar gastos médicos, servicios y alimentación con ingresos limitados.

Algunos jubilados incluso organizan sus compras semanales en función de los calendarios promocionales publicados por los bancos. Las aplicaciones móviles y plataformas digitales permiten consultar qué cadenas participan y cuáles son las condiciones vigentes.

Banco Galicia ofrece devoluciones de hasta el 25%

Otra de las entidades que concentra fuerte atención entre los adultos mayores es Banco Galicia. La institución mantiene un esquema de promociones que incluye descuentos importantes en supermercados y beneficios especiales vinculados al consumo de medicamentos.

Según las promociones activas durante mayo, los clientes pueden acceder a:

Hasta 25% de descuento en supermercados

Tres cuotas sin interés en comercios seleccionados

Reintegros de hasta $20.000 en compras de alimentos

Devoluciones de hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El programa apunta especialmente a uno de los sectores más golpeados por los aumentos: el gasto en salud. Medicamentos, tratamientos y productos farmacéuticos representan una de las principales preocupaciones económicas de los jubilados argentinos.

Por esa razón, los descuentos en farmacias se convirtieron en uno de los beneficios más buscados durante los últimos meses.

Farmacias y salud: un alivio clave para adultos mayores

El incremento en los precios de medicamentos continúa generando preocupación en el sector previsional. Muchos jubilados destinan una parte importante de sus ingresos mensuales a tratamientos permanentes y compras farmacéuticas.

Frente a ese escenario, los reintegros bancarios en farmacias adquieren un peso fundamental. Algunas entidades financieras llegaron a lanzar promociones de hasta el 50% de descuento en determinados días y comercios adheridos.

Además de medicamentos, las promociones incluyen:

Productos de higiene personal

Artículos ortopédicos

Perfumería

Ópticas

Vitaminas y suplementos

Las devoluciones automáticas permiten reducir el impacto de gastos que suelen ser inevitables para gran parte de los adultos mayores.

En varias provincias, jubilados comenzaron a combinar descuentos bancarios con programas provinciales y promociones propias de cadenas farmacéuticas para ampliar el ahorro.

Banco Supervielle apuesta a descuentos segmentados por rubro

El Banco Supervielle también reforzó sus promociones para jubilados durante mayo con un esquema dividido según el día y el tipo de compra.

Los martes, la entidad ofrece descuentos del 20% en supermercados seleccionados, entre ellos:

Jumbo

Disco

Vea

ChangoMás

Los topes de devolución varían según el medio de pago utilizado:

Hasta $25.000 con tarjeta

Hasta $15.000 mediante QR

Además, el banco incorporó beneficios complementarios:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% de ahorro en combustibles

Estas promociones generan especial interés entre jubilados que utilizan el automóvil para traslados médicos o actividades cotidianas. El aumento sostenido del precio de los combustibles llevó a que cualquier reintegro sea valorado como una ayuda importante.

Cuenta DNI y Banco Provincia suman beneficios en Buenos Aires

En territorio bonaerense, el Banco Provincia continúa impulsando promociones a través de la billetera virtual Cuenta DNI, una herramienta que ganó fuerte presencia entre jubilados y pensionados durante los últimos años.

Quienes cobran sus haberes mediante esa entidad pueden acceder a descuentos especiales utilizando QR o Clave DNI como medio de pago.

Entre los beneficios vigentes aparecen:

5% de descuento en supermercados

Tope semanal de reintegro de $5.000

Promociones acumulables con otras campañas bancarias

Las cadenas adheridas incluyen:

Día

Carrefour

ChangoMás

La facilidad de uso de la aplicación permitió que muchos adultos mayores comenzaran a familiarizarse con herramientas digitales que antes resultaban poco habituales en ese segmento etario.

Además de supermercados, Cuenta DNI suele incluir promociones en ferias, carnicerías y comercios de barrio, ampliando las posibilidades de ahorro.

Cómo verificar qué promociones tiene habilitadas cada jubilado

Una de las consultas más frecuentes entre jubilados es cómo saber qué descuentos están disponibles según el banco donde cobran sus haberes.

La información puede consultarse a través de:

Los canales oficiales de ANSES

Sitios web de entidades bancarias

Aplicaciones como BNA+ y Cuenta DNI

Plataformas de promociones financieras

En esos espacios se detallan:

Comercios adheridos

Días de vigencia

Topes de devolución

Medios de pago habilitados

Condiciones específicas de cada promoción

Los especialistas recomiendan revisar periódicamente las promociones, ya que muchas cambian semana a semana y algunas tienen cupos limitados.

El objetivo: estirar ingresos en un contexto de aumentos

Mientras la inflación continúa golpeando el bolsillo de jubilados y pensionados, los descuentos automáticos comenzaron a convertirse en una herramienta cotidiana para intentar equilibrar las cuentas mensuales.

Cada reintegro representa una posibilidad concreta de reducir gastos esenciales y ganar algo de margen frente al aumento del costo de vida.

En supermercados, farmacias y estaciones de servicio, los adultos mayores analizan promociones, comparan beneficios y organizan compras para aprovechar al máximo cada descuento disponible.

Con mayo entrando en sus últimos días, miles de jubilados ya comenzaron a planificar nuevas compras utilizando las promociones bancarias vigentes, conscientes de que cualquier ahorro puede marcar una diferencia importante dentro de economías familiares cada vez más ajustadas.

La expectativa ahora está puesta en conocer si las entidades financieras mantendrán o ampliarán estos programas durante los próximos meses. Mientras tanto, los beneficios siguen activos y continúan siendo una de las herramientas más utilizadas para enfrentar los gastos diarios.