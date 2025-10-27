El desacertado comentario de Nancy Pazos sobre Diego Santilli que involucra a sus hijos: "Es una mala..."

"Ah, ¿tus hijos son libertarios?", quiso saber Nati Jota. Y la periodista admitió sobre su ex marido de quien se separó en 2013: "Y, digamos que el padre es candidato, chicos. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esa edad".

Santilli tuvo una gran elección como primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires después de quedar como cabeza luego de que José Luis Espert se bajó de la candidatura hace pocas semanas tras el escándalo por Fred Machado. Santilli finalmente logró revertir 14 puntos de diferencia con el peronismo de las legislativas bonearesnses del 7 de septiembre.

Robertito Funes Ugarte le mojó la oreja a Nancy Pazos por el triunfo electoral de Diego Santilli

Robertito Funes Ugarte aprovechó el resultado de las elecciones legislativas 2025 para lanzar una picante indirecta hacia Nancy Pazos, con quien está enfrentada hace un tiempo y que incluso tuvieron algunos fuertes cruces al aire en A la Barbarossa (Telefe).

A través de sus historias de Instagram, el periodista publicó una imagen de Diego Santilli, ex pareja de Pazos, junto a su actual esposa, Analía Maiorana, y la foto fue acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “¡¡Doble ganador!!”.

Y redobló la apuesta con otro picante comentario: “La gente lo votó, y él eligió a una buena, linda y joven mujer que lo eleva. #LLA”, lanzó con la música de Siouxsie And The Banshees y los emojis de un corazón y un pulgar para arriba bancando al político.

