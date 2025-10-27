El desacertado comentario de Nancy Pazos sobre Diego Santilli que involucra a sus hijos: "Es una mala..."

Nancy Pazos fue dura y polémica con su ex Diego Santilli en la previa a las Elecciones Legislativas 2025 donde el candidato de La Libertad Avanza tuvo una gran elección en la Provincia de Buenos Aires al impornerse a Jorge Taiana de Fuerza Patria.
Nancy Pazos cuestionó a su ex Diego Santilli, quien terminó primero en las Elecciones Legislativas 2025 de la Provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza.
En el marco de las elecciones del domingo 26 de octubre, Nancy Pazos realizó polémicas declaraciones contra su ex Diego Santilli, con quien se sabe tiene miradas políticas completamente distintas.
La periodista estuvo invitada en el canal de streaming Olga para hablar acerca de los comicios nacionales y allí sorprendió con sus declaraciones: "¿Le mandas felicitaciones si le va bien a tu ex?", le consultó Nati Jota.
A lo que Nancy Pazos respondió categórica: "No, no quiero que le vaya bien".Y la influencer comentó: "Pero es familia, qué se yo...". Y allí Nancy Pazos explicó: "No, pero se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios".
"Ah, ¿tus hijos son libertarios?", quiso saber Nati Jota. Y la periodista admitió sobre su ex marido de quien se separó en 2013: "Y, digamos que el padre es candidato, chicos. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esa edad".
Santilli tuvo una gran elección como primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires después de quedar como cabeza luego de que José Luis Espert se bajó de la candidatura hace pocas semanas tras el escándalo por Fred Machado. Santilli finalmente logró revertir 14 puntos de diferencia con el peronismo de las legislativas bonearesnses del 7 de septiembre.
Robertito Funes Ugarte aprovechó el resultado de las elecciones legislativas 2025 para lanzar una picante indirecta hacia Nancy Pazos, con quien está enfrentada hace un tiempo y que incluso tuvieron algunos fuertes cruces al aire en A la Barbarossa (Telefe).
A través de sus historias de Instagram, el periodista publicó una imagen de Diego Santilli, ex pareja de Pazos, junto a su actual esposa, Analía Maiorana, y la foto fue acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “¡¡Doble ganador!!”.
Y redobló la apuesta con otro picante comentario: “La gente lo votó, y él eligió a una buena, linda y joven mujer que lo eleva. #LLA”, lanzó con la música de Siouxsie And The Banshees y los emojis de un corazón y un pulgar para arriba bancando al político.
Funes Ugarte aprovechó el reciente resultado en los comicios para lanzar una indirecta filosa hacia su colega Nancy Pazos, con quien viene de varias polémicas públicas y discusiones en televisión.