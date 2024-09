Se conocieron chats entre Alberto Fernández y la madre de Fabiola Yáñez: "La situación es sumamente grave"

Estos chats, que fueron difundidos por el canal TN, aparecen horas después de que se conociera un audio de Alberto Fernández insultando y gritándole a Fabiola Yáñez, que fue incorporado como prueba a la causa por parte de la querella.

Por su parte, la defensa de Fernández este martes presentó una serie de fotos de Yáñez con botellas de bebidas alcohólicas para demostrar que la ex primera dama atravesaba problemas de “alcoholismo y desequilibrio emocional”, según se pudo leer en el escrito.

la-defensa-de-alberto-fernandez-presento-fotos-de-fabiola-tomando-alcohol-foto-tn-W7ZCNMTR7NGSJPXATBG4B2N6J4.avif Alberto Fernández presentó imágenes de Fabiola Yáñez ante la Justicia para probar su problema con el alcohol.

Los chats de Alberto Fernández preocupado por la salud de Fabiola Yáñez

En los chats que aportó el exmandatario, se muestra preocupado por el consumo de alcohol de Yañez y le pide a su entonces suegra que haga lo posible por controlarla. “Deja una imagen deplorable en empleados, que después hablan”, afirmó en uno de esos mensajes. “Lo sé, Alberto. Está costando, pero la controlo”, respondió Miriam Verónica Yañez.

“Acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga”, le dijo Alberto Fernández a Verónica. Y remarcó: “Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso. Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol”.

Según los chats que aportó el expresidente, su entonces suegra le contestó: “Yo le pregunté si nos podíamos ir, para evitar estas cosas”. Aunque aclaró: “Hasta ahora está bien, nosotras no tomamos para que no pida una botella, pero pide un vaso igual”.

“No la deje tomar. Impóngase. Solo le va a estar haciendo un favor a ella”, insistió Fernández, a lo que Yañez explicó: “Lo sé, pero es imposible, no me hace caso. Anoche se enojó con nosotras y no entiende. ¿Puede venir? Yo hago lo imposible”.

En otro mensaje, el expresidente sugirió a la madre que hable con Fabiola "cuando está bien". "Explíquenle la situación. Ella a usted la respeta mucho”, agregó.

“Perdón Verónica por molestarla. Es imposible el estado en el que está Fabiola. Le pido por favor que me ayude. No la deje que avance con su problema. Yo ya no sé cómo hacer. No quiere ayuda médica. Por lo menos le pido que usted me ayude a controlar su problema. Yo ya no sé qué hacer y esto un día puede trascender y solo le hará un gran daño a ella. Yo quiero verla bien. Ayúdeme por favor”, imploró Fernández en un mensaje enviado con posterioridad.

La respuesta fue tajante: “Ya no la puedo controlar más. Le hablo de todas las maneras y no me hace caso. Y si estoy acá dejando mi casa y mi familia es para que no pase a mayores”.

las-fotos-que-presento-la-defensa-de-alberto-fernandez-foto-tn-Y3UXPMJQNZHVDOP2DCHEM6FABM.avif Las fotos de Fabiola Yáñez que presentó la defensa de Alberto Fernández.

La preocupación por el alcohol duró varios meses, según los mensajes

Meses más tarde, el expresidente le envió un mensaje a su exsuegra, luego de lo que se deduce fue un llamado telefónico entre ambos. “Lamento mucho su llamado. Lamento que no vea la gravedad de la adicción de su hija al alcohol. Lamento que le crea lo que ella dice y que usted mienta diciendo que vio cosas que nunca ocurrieron. Lamento todo”, dijo Fernández.

Y continuó: “Lamento si fui agresivo en mi charla con usted porque usted no lo merece. Yo le estoy agradecido por el modo en que siempre estuvo cerca de Francisco en este tiempo. Tengo la mejor opinión sobre usted. Solo lamento que nunca me haya ayudado a sacar a Fabiola de su adicción al alcohol”.

En esa línea, Fernández señaló que "yo soy el que debe enfrentarla y soportar toda su agresividad cuando está alcoholizada. Y cuando todo eso se convierte en discusiones imposibles. Fabiola se victimiza y usted le cree".

"Créame que solo quiero ver bien a Fabiola y cada día la veo peor. Y lo que más me preocupa es Francisco. Hace unas semanas llegué a las siete de la tarde. Lo agarré a Francisco de la mano y cuando iba hacia el cuarto ustedes me dijeron ‘no Francisco. No vayas al cuarto de mamá que no se siente bien'", relató el ex mandatario.

Y añadió: "Cuando entré al cuarto estaba totalmente borracha a las 7 de la tarde. ¿Con quién se había emborrachado? ¿Quién le había dejado tomar hasta ese punto? No yo. Yo no estaba aquí".

"Le pido que reflexione. Aquí lo que debemos hacer es ayudar a Fabiola a salir de ese problema. No la ayudamos haciéndonos los distraídos. Fabiola no le cuenta la verdad. Solo sépalo. No le pido que me crea. Ella toma. Primero se divierte. Después sus gestos se alteran. Después pasa por una agresividad insoportable. Después llora y se victimiza y después duerme hasta las tres de la tarde. Esa es lo que yo veo no menos de cuatro días por semana. Ayude a sacarla de ahí. Ella va de mal en peor. Se lo digo con todo afecto y habiéndola amado siempre. La situación es sumamente grave. Perdón si me excedí en mi charla con usted. No lo merece. Gracias por leerme", finalizó Fernández.