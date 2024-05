Se duplicó la cantidad de gente que vive en la calle y el Gobierno porteño decidió un drástico giro

"Hasta ahora veníamos tratando a todos igual, sin distinción de cuál era la problemática que lo había llevado a estar en la calle. La cantidad de gente que está viviendo en la calle se duplicó en los últimos años y eso nos obliga a repensar el enfoque", dijo A24.com una importante autoridad del gobierno porteño.

"Partimos de un diagnóstico diferente que nos obliga a cambiar las políticas y a no generalizar. Los paradores generalizados agotaron su función", plantearon los encargados de la nueva política.

A partir de ahora, se evaluará cuál es la situación que hizo que esta persona esté en la calle y se lo derivará a cuatro tipos de paradores:

El primero está pensado para gente con problemáticas de salud mental y situaciones de adicciones. En este caso se llamará una unidad que se denomina internamente "SAME psiquiátrico" que se encargará de evaluar a cada persona. Incluirá la posibilidad de trasladarlos en ambulancias especiales y acolchonadas, y los va a derivar -de ser necesario- a hospitales psiquiátricos de la Ciudad como paso previo a los paradores porteños.

En segundo lugar, habrá paradores especiales para familias. La idea es evitar que menores se junten en un mismo ámbito con estas personas que tienen problemas psiquiátricos y que puedan recibir otro tipo de atención. En estos casos, los establecimientos tendrán espacios de juego y bibliotecas para que los chicos puedan estudiar. Además se hará seguimiento de la escolaridad de los menores. "Muchas familias se niegan a ir a estos centros por temor a que a sus hijos les pase algo", explican desde Desarrollo Social de la Ciudad.

Un tercer parador va a servir para adultos mayores que tienen otras problemáticas y necesitan otro tipo de atención.

Y un cuarto específicamente para mujeres solas.

El polémico Reel de Jorge Macri

En la intimidad, el jefe de gobierno porteño, reconoce que aquel "reel" que sacó contando cómo se limpiaban los lugares donde dormía gente fue un error de comunicación. Ya lo había planteado públicamente y borró esa publicación apenas se viralizó.

Sin embargo, ratifica que es necesario tener una política para evitar la ocupación de esos lugares públicos. "Hay que cuidar a los otros 3 millones de habitantes que conviven con esas ocupaciones", reflexiona en la intimidad.

En Ciudad hay preocupación por el aumento de la cantidad de gente que vive en situación de calle. No es privativo del gobierno de Javier Milei. Este incremento se dio constantemente en los últimos 10 años, advierten.

La política respecto a la gente en situación de calle recibió críticas por parte de la oposición porteña. "No es cierto que maltratamos a la gente. Ofrecemos un abordaje humano y sensible", aseguraron desde el Gobierno porteño.

Y además aclaran que por la ley no se puede obligar a nadie a no vivir en la calle. En todos los casos, aquellos que tengan que ir a los paradores lo hacen luego del trabajo de convencimiento personalizado de la gente de asistencia social, excepto cuando hay menores en riesgo o situaciones de violencia.

"Aquellos que no quieren irse de la calle, les hacemos seguimiento y se les brinda abordaje de medicina personalizada", aclaran.

En el Gobierno de la ciudad no faltan las reflexiones políticas en torno a esta problemática. "Provincia incumple todas las leyes y no hay un solo parador provincial", aclaran. El 50% de las personas que viven en situación de calle en los barrios porteños no es residente permanente de la Ciudad.

También aseguran que no tienen asistencia de Nación para este tipo de políticas.