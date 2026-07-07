"Se equivocaron": el insólito error que sorprendió a todos en el juicio por la Causa Cuadernos

Como ocurre con cualquier testigo, los jueces comenzaron con las preguntas de rigor. Le consultaron su nombre, profesión y si tenía algún vínculo con los imputados del expediente. El hombre respondió que era contador público y aseguró que no conocía a ninguno de los acusados.

La sorpresa llegó cuando le preguntaron si había trabajado en la AFIP. "No", respondió.

Inmediatamente pidió autorización para hacer una aclaración. "¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos", dijo ante la mirada de los presentes.

"Me tuve que volver del exterior"

Tras advertir el error, desde el Tribunal le consultaron cómo había recibido la citación judicial. La respuesta volvió a generar sorpresa. "No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp diciéndome que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto", contó.

Luego explicó que intentó averiguar el motivo de la convocatoria. "Pregunté de qué se trataba y me dijeron que no me podían aclarar", agregó.

Tras constatar que efectivamente se trataba de un homónimo, el Tribunal le pidió disculpas y el hombre pudo retirarse de la audiencia.

Quién era el verdadero testigo

La fiscalía había solicitado la declaración de otro Juan Carlos Santos, quien se desempeñó como exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces AFIP durante la gestión de Alberto Abad.

Su testimonio fue considerado relevante para el desarrollo del juicio oral, que investiga el supuesto funcionamiento de un sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de empresarios contratistas del Estado.

Qué se juzga en la Causa Cuadernos

La denominada Causa Cuadernos se originó en 2018 a partir de los registros manuscritos del ex chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años presuntos recorridos para el traslado de dinero que, según la acusación, correspondía al pago de coimas de empresarios vinculados con la obra pública.

La investigación derivó en uno de los expedientes de corrupción más extensos del país, con decenas de exfuncionarios y empresarios imputados. Entre los acusados figura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de exintegrantes de su gabinete y empresarios de la construcción.

Durante el juicio oral, la fiscalía busca reconstruir el presunto circuito de recaudación ilegal y el rol que habrían desempeñado distintos funcionarios públicos y empresarios en las maniobras investigadas.