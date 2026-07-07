José Luis Espert declara ante la Justicia en la causa por presunto lavado de dinero

Sin embargo, para el fiscal Domínguez ese contrato habría sido simulado y utilizado únicamente para otorgarle apariencia legal al dinero transferido.

Entre los elementos incorporados a la causa, la fiscalía destacó que no existen registros de viajes de Espert a Guatemala, ni documentación que acredite trabajos realizados para la compañía.

En uno de los pasajes de su dictamen, el fiscal sostuvo que "la estrategia de la ignorancia ensayada por el imputado no puede constituir un blindaje para obtener impunidad".

Qué hizo la Justicia con el dinero investigado

De acuerdo con la acusación, parte de esos fondos habría sido destinada a la compra de dos vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda, operaciones que son analizadas como presuntas maniobras para introducir dinero de origen ilícito al circuito legal.

La investigación también alcanza a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, acusado de haber confeccionado certificaciones sobre el origen de los fondos que la fiscalía considera falsas.

Asimismo, fue citada como imputada la empresa Varianza S.A., sociedad vinculada al economista y a su esposa, María de las Mercedes González, que, según los investigadores, habría sido utilizada para canalizar parte de las operaciones bajo análisis.

El vínculo con Fred Machado

La relación entre Espert y Machado comenzó a hacerse pública durante la campaña presidencial de 2019. (Foto: archivo)

La relación entre Espert y Machado comenzó a hacerse pública durante la campaña presidencial de 2019. En aquel momento, el empresario puso a disposición del economista un avión privado con el que realizó más de treinta vuelos proselitistas, además de facilitarle un vehículo blindado para distintas actividades.

Ese vínculo también dio origen a otra investigación judicial independiente. En 2025, cuando trascendieron los detalles del expediente por lavado de activos, Espert decidió renunciar a su candidatura a diputado nacional y solicitar licencia de su banca mientras avanzaba la causa.

Posteriormente, la Justicia ordenó allanamientos en su domicilio de San Isidro y en su despacho parlamentario, donde secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a la investigación.

La situación judicial de Fred Machado

La relación entre Espert y Machado comenzó a hacerse pública durante la campaña presidencial de 2019. (Foto: archivo)

Federico "Fred" Machado fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos luego de permanecer varios años bajo arresto domiciliario en Viedma, provincia de Río Negro.

Ante la Justicia estadounidense, el empresario admitió su responsabilidad en delitos de lavado de activos y fraude relacionados con operaciones comerciales de aeronaves, en el marco de un acuerdo judicial que dejó sin efecto la acusación por narcotráfico que inicialmente pesaba sobre él.

Según la investigación desarrollada en Texas, las maniobras se realizaron a través de distintas compañías aeronáuticas, entre ellas South Aviation Inc., Pampa Aircraft Financing y Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa desde la cual se efectuó la transferencia que hoy investiga la Justicia argentina.