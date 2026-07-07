En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Fred Machado
Judiciales

José Luis Espert declara ante la Justicia en la causa por presunto lavado de dinero

El economista y ex diputado se presentará ante el juez federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga una transferencia de USD200.000 presuntamente vinculada al empresario Machado.

Banner Seguinos en google DESK
José Luis Espert declara ante la Justicia en la causa por presunto lavado de dinero. (Foto: archivo)

José Luis Espert declara ante la Justicia en la causa por presunto lavado de dinero. (Foto: archivo)

José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado al empresario Federico "Fred" Machado, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos tras declararse culpable por delitos de lavado de dinero y fraude.

Leé también José Luis Espert habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo tras votar
Espert votó en una escuela de San Isidro y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo

La audiencia está prevista para las 10.30 horas ante el juez federal Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez, quien impulsó la investigación. El economista y ex diputado nacional llega imputado por el supuesto blanqueo de USD200.000, dinero que, según la acusación, habría utilizado para adquirir vehículos de alta gama y participar en un fideicomiso inmobiliario.

La imputación contra Espert

Según la investigación judicial, en enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta bancaria de Estados Unidos desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas que, de acuerdo con la pesquisa, integraban la estructura utilizada por Machado para mover fondos de origen ilícito.

Para justificar esa operación, el economista presentó un contrato de prestación de servicios con Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo contemplaba un pago total de un millón de dólares por supuestas tareas de asesoramiento financiero.

Sin embargo, para el fiscal Domínguez ese contrato habría sido simulado y utilizado únicamente para otorgarle apariencia legal al dinero transferido.

Entre los elementos incorporados a la causa, la fiscalía destacó que no existen registros de viajes de Espert a Guatemala, ni documentación que acredite trabajos realizados para la compañía.

En uno de los pasajes de su dictamen, el fiscal sostuvo que "la estrategia de la ignorancia ensayada por el imputado no puede constituir un blindaje para obtener impunidad".

Qué hizo la Justicia con el dinero investigado

De acuerdo con la acusación, parte de esos fondos habría sido destinada a la compra de dos vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda, operaciones que son analizadas como presuntas maniobras para introducir dinero de origen ilícito al circuito legal.

La investigación también alcanza a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, acusado de haber confeccionado certificaciones sobre el origen de los fondos que la fiscalía considera falsas.

Asimismo, fue citada como imputada la empresa Varianza S.A., sociedad vinculada al economista y a su esposa, María de las Mercedes González, que, según los investigadores, habría sido utilizada para canalizar parte de las operaciones bajo análisis.

El vínculo con Fred Machado

La relaci&oacute;n entre Espert y Machado comenz&oacute; a hacerse p&uacute;blica durante la campa&ntilde;a presidencial de 2019. (Foto: archivo)

La relación entre Espert y Machado comenzó a hacerse pública durante la campaña presidencial de 2019. (Foto: archivo)

La relación entre Espert y Machado comenzó a hacerse pública durante la campaña presidencial de 2019. En aquel momento, el empresario puso a disposición del economista un avión privado con el que realizó más de treinta vuelos proselitistas, además de facilitarle un vehículo blindado para distintas actividades.

Ese vínculo también dio origen a otra investigación judicial independiente. En 2025, cuando trascendieron los detalles del expediente por lavado de activos, Espert decidió renunciar a su candidatura a diputado nacional y solicitar licencia de su banca mientras avanzaba la causa.

Posteriormente, la Justicia ordenó allanamientos en su domicilio de San Isidro y en su despacho parlamentario, donde secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a la investigación.

La situación judicial de Fred Machado

La relaci&oacute;n entre Espert y Machado comenz&oacute; a hacerse p&uacute;blica durante la campa&ntilde;a presidencial de 2019. (Foto: archivo)

La relación entre Espert y Machado comenzó a hacerse pública durante la campaña presidencial de 2019. (Foto: archivo)

Federico "Fred" Machado fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos luego de permanecer varios años bajo arresto domiciliario en Viedma, provincia de Río Negro.

Ante la Justicia estadounidense, el empresario admitió su responsabilidad en delitos de lavado de activos y fraude relacionados con operaciones comerciales de aeronaves, en el marco de un acuerdo judicial que dejó sin efecto la acusación por narcotráfico que inicialmente pesaba sobre él.

Según la investigación desarrollada en Texas, las maniobras se realizaron a través de distintas compañías aeronáuticas, entre ellas South Aviation Inc., Pampa Aircraft Financing y Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa desde la cual se efectuó la transferencia que hoy investiga la Justicia argentina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Luis Espert Fred Machado
Notas relacionadas
Milei salió a defender a Espert y apuntó contra los periodistas y quienes lo vincularon con el narcotráfico
Piden la indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero
El Gobierno reacomoda su agenda, mientras Javier Milei viaja a Tucumán por el 9 de julio

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar