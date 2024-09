Se levantó el paro en Aerolíneas, pero las complicaciones para los pasajeros continúan

A pesar de que la huelga terminó a las 12, las complicaciones para los pasajeros continuarán a lo largo del día debido al llamado “efecto arrastre”. Las cancelaciones y demoras son consecuencia de la imposibilidad de cumplir los horarios durante las últimas 24 horas.

Aerolíneas Argentinas se anticipó a la situación permitiendo que los usuarios cambiaran sus vuelos sin cargo y reubicando a los afectados en servicios adicionales programados para la tarde y el día siguiente.

Además de los pilotos y tripulantes de cabina, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), encargada de los servicios de rampa y manejo de equipajes en Intercargo, también se sumó con “asambleas informativas” en Aeroparque y Ezeiza.

Aunque esta medida afectó algunos vuelos de Jetsmart y compañías extranjeras, las operaciones fueron ajustadas para minimizar el impacto. Ni Flybondi, que trasladó sus operaciones a Ezeiza, ni American Airlines, que cuenta con su propio servicio de rampa, se vieron afectadas por las asambleas de APA.

El paro generó un gran trastorno para miles de pasajeros, y aunque la situación comienza a normalizarse, las consecuencias se sentirán hasta que las aerolíneas logren reacomodar todos sus servicios.

Sturzenegger apuntó contra los pilotos

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado Federico Sturzenegger opinó sobre el paro de 24 horas que realizan los pilotos y tripulantes de cabina, que dejaron a más de 37 mil pasajeros sin volar en gran parte del viernes y sábado.

“Están parando porque no le dieron los asientos en primera. Ganan entre 3 y 20 millones de pesos en tres vuelos por mes”, apuntó. “Quieren hacer volar a toda su familia en primera y por eso es el paro. El Gobierno no tiene por qué aumentarles, ellos tienen su plata, no a costa del contribuyente”.

En declaraciones radiales, agregó: “Si el gremio insiste en perjudicar a la gente, van a seguir perdiendo ellos. 30 diputados del PRO presentaron un proyecto para privatizar Aerolíneas”, sumó el funcionario.

Más de 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados por el temporal Más de 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados por el temporal. (Foto: gentileza Ciudadano News)

Las claves del conflicto, según la Gremial de Aeronavegantes

Los sindicatos han dejado en claro que su reclamo es estrictamente salarial y no político, y señalan que la falta de diálogo ha sido impulsada por el Gobierno, "que busca privatizar la empresa estatal". Según los representantes gremiales, esta estrategia de reducción y venta tiene como objetivo "venderla barata a intereses extranjeros".

Además, afirman que el retraso salarial ya es casi del 80% respecto a diciembre y que el gobierno Edio la orden de no negociar, para forzar y escalar el enfrentamiento.

En la mañana del sábado, los trabajadores continuaban sentados en sus puestos con carteles que anunciaban la continuidad de la huelga, mientras las negociaciones siguen bloqueadas. De acuerdo a la Gremial de Aeronavegantes, el paro "siempre fue planteado como una última opción" y no tiene una resolución clara a la vista.