Se tensa el debate por el Presupuesto 2025 en Diputados: este martes, otro examen para el Gobierno

Pero este martes vence el plazo reglamentario para la firma de dictamen, luego de la prórroga conseguida por Menem el pasado jueves. El presidente de la Comisión, convocó a reunión de la Comisión de Presupuesto de Diputados a partir de las 15 hs y la oposición analiza presentar un texto de dictamen propio, distinto al de La Libertad Avanza.

El clima para el Gobierno no era el mejor, porque gobernadores del PRO y radicales, que desde el inicio de la gestión de Milei vienen apoyando todos los proyectos del Gobierno, incluso dándole gobernabilidad a los vetos del presidente, sostenían sus reclamos ante los recortes presupuestarios que reclama la Nación a las provincias y la paralización de obras públicas que piden reactivar los gobernadores.

Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ministro de Economia, Luis Caputo, presidente de Diputados, Martin Menem, jefes de Comisiones de Presupuesto de Diputados, Jose Luis Espert y del Senado, Ezequiel Atauche. JG.jfif

Este lunes, feriado en la Casa Rosada, no había previstas reuniones con los jefes de bloques del PRO y la UCR que desde hace semanas no pisan la sede de Balcarce 50, y pese al compromiso del PRO y de LLA de buscar un dictamen conjunto, las negociaciones se empantanaron en los últimos días, por las quejas de los gobernadores sobre pedidos no escuchados.

Todas las conversaciones quedaron en manos del titular de la Cámara baja, Martín Menem, que ya logró un triunfo moderado cuando consiguió que se suspenda la sesión en la que se iban a votar los cambios en la reglamentación de los DNU y el Decreto de canje de deuda.

Este martes, último día para llegar a un acuerdo sobre el Presupuesto en las comisiones del Congreso, el presidente Milei tendrá una intensa agenda a nivel internacional, con varias reuniones programadas en el marco de la cumbre del G20.

En primer lugar, el presidente se verá por primera vez con el presidente de China, Xi Jinping, en medio de la expectativa por posibles financiamientos, las posiciones en el FMI y obras clave, como la construcción de las represas patagónicas, que podría reiniciarse en enero.

Posteriormente, Milei mantendrá un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la expectativa de avanzar en un nuevo acuerdo por la deuda y recibir fondos frescos para la salida del cepo cambiario en el mediano plazo.

Lo hará después de recibir el apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

De llegar a un nuevo acuerdo con el FMI, podría cambiar diametralmente el programa económico y el presupuesto 2025, por la renegociación de la deuda, estiman fuentes del Congreso.

Los ejes del desacuerdo por el Presupuesto 2025: qué pasa si el Congreso no lo aprueba

Javier Milei con Karina Milei, Guillermo FRancos y los gobernadores de la UCR en la cumbre en la Casa Rosada por el presupuesto 2025. Foto Presidencia.jpeg

Tal como había adelantado la semana pasada A24.com en la negociación por el Presupuesto 2025 los gobernadores tomaron una importancia fundamental para el Gobierno, por la influencia que ejercen sobre los diputados y senadores que les responden.

Pero el punto que estaría trabando las negociaciones en horas decisivas para la sanción del Presupuesto 2025, sería la "promesa no cumplida de la Casa Rosada" de algunos de los reclamos de los gobernadores para reactivar obras de infraestructura que estaban a medio ejecutar desde el gobierno anterior y que se paralizaron, pese a tener financiamiento internacional, por el gobierno de Milei.

En ese marco, Milei y Francos recibieron semanas atrás a todos los gobernadores del PRO, por un lado, de la UCR y de partidos provinciales, por separado en Olivos y en la Casa Rosada para negociar las deudas recíprocas que tienen la Nación y las provincias.

La Casa Rosada les ofrece garantizar a las provincias fondos para terminar las obras públicas que ya estaban programadas, y el traspaso de inmuebles, empresas públicas nacionales y servicios para pagarles las deudas.

En medio de esas negociaciones, en el círculo más cercano a Milei insisten en poner sobre la mesa de negociaciones con el PRO la eliminación de las PASO, y el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado nacional, para ampliar las partidas a las universidades y a la educación en general.

"Todo puede pasar, no esperamos nada" de los gobernadores y los bloques aliados, señaló una fuente del oficialismo a A24.com en medio de las negociaciones que parecieron empantanarse más este lunes feriado.

El debate previsto para este martes a las 15 en la Comisión de Presupuesto de Diputados, será luego de la amenaza de retirar el proyecto si la oposición no le aprueba el plan de déficit cero a Javier Milei, aunque de conseguir avances, podría extender el debate a sesiones extraordinarias hasta el 19 de diciembre.

De no lograrlo, el círculo más cercano a Milei no descarta gobernar todo el 2025 con el presupuesto reconducido de 2023, lo que le permitiría redistribuir partidas de fondos de manera discrecional, en un año electoral.