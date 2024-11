Milei tiene todo listo para convocar a sesiones extraordinarias y lograr que le aprueben el Presupuesto 2025

Sin embargo, cerca del presidente Javier Milei, admiten que "no darían los tiempos para sancionar el proyecto antes del 30 de noviembre". Y cambiaron la postura inicial de presionar a la oposición con retirar el proyecto de Presupuesto 2025 del Congreso si no se lo sancionaban antes de que terminen las sesiones ordinarias, para seguir gobernando el año electoral por decreto y reconducción de partidas del presupuesto 2023. Ahora, en Casa Rosada creen que será inevitable llamar a extraordinarias al menos para diciembre. "Hay altas chances", confirmaron desde el Congreso. Aunque no está dicha la última palabra.