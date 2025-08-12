Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre

En CABA, el hombre del PRO es Fernando de Andreis, exsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri y mano derecha del líder del PRO nacional, que iría en el quinto lugar de la lista de diputados nacionales.

En cambio, admiten que “la candidata mujer que propuso el PRO a LLA aún no está confirmada”.

Según trascendidos, Karina Milei -jefa absoluta de LLA y dueña de la “lapicera” según el acuerdo de la semana pasada- habría vetado el nombre sugerido por Macri para la candidata mujer en CABA.

Jimena de la Torre, la candidata de Mauricio Macri a sexta diputada nacional por CABa fue vetada por Karina Milei de la lista de la Alianza LLA.

Se trata de Jimena de la Torre, abogada y dirigente cercana al expresidente, exsubdirectora de la AFIP durante la gestión de Cambiemos.

La mesa chica libertaria la habría rechazado por denuncias que motorizó el actual Gobierno, donde la acusaron de connivencia con el kirchnerismo.

De la Torre había sido, además, una de las dirigentes del PRO que impulsó la impugnación de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, iniciativa que contó con el respaldo de Milei y que el Presidente no habría olvidado.

Incluso, De la Torre también había tenido un cruce en redes sociales con una cuenta atribuida al asesor presidencial, Santiago Caputo. El resultado habría sido su exclusión de las listas de LLA, en las que el PRO aceptó participar como partido adherente pero sin identificación visible.

Por eso el PRO buscaba otro nombre para proponerle a LLA para ocupar el sexto lugar en la lista de diputados.

Si De Andreis supera el filtro de Karina Milei, integrará una lista que podría estar encabezada por Pilar Ramírez, legisladora porteña y dirigente más cercana a la hermana del Presidente, que protagonizó la estrategia contra Jorge Macri en las elecciones locales.

Mauricio Macri y Fernando De Andreis

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la casi segura elegida por Karina Milei para liderar la lista de senadores nacionales por CABA, y se potencia como competidora de los Macri de cara a la sucesión en la jefatura de gobierno porteña en 2027.

Karina Milei suma a Patricia Bullrich como afliada a La Libertad Avanza y no descarta su candidatura a senadora nacional. Foto X..jpeg

El acuerdo para la conformación de la alianza firmada el miércoles de la semana pasada entre Mauricio Macri y Karina Milei en un hermético encuentro en Olivos, prevé que los diputados del PRO apoyen al Gobierno de Milei, pero no establece que en la Ciudad los libertarios respalden a Jorge Macri. Fue una de las condiciones impuestas por la jefa de LLA y actual secretaria General de la Presidencia.

Desde el inicio, ya había quedado descartada la postulación de María Eugenia Vidal por el PRO. La exgobernadora bonaerense, que termina su mandato como diputada, anunció que no acompañará la campaña oficialista en rechazo al acuerdo y dejó una dura crítica a la alianza cerrada por su jefe político del PRO, cuestionando las condiciones impuestas por la mesa chica libertaria.

“No me gusta el insulto y la agresión. Ni la exigencia de sometimiento o la obediencia absoluta. No comparto que la obra pública no sea necesaria. La motosierra no tiene que pasar en las prestaciones por discapacidad o en los fondos para el Hospital Garrahan”, advirtió Vidal el fin de semana, dejando abierta una nueva grieta interna en el PRO.