En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
La Libertad Avanza
Elecciones 2025

Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre

Karina Milei vetó candidatos de Macri en CABA y tensa la alianza con el PRO. La jefa de LLA bloqueó la postulación de Jimena de la Torre y define el lugar de Fernando de Andreis. En provincia, el PRO pelea por lugares para Santilli, De Sensi y Finocchiaro. Vidal se bajó y dejó una grieta interna.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Karina Milei y Mauricio Macri negocian ahora los nombres de los candidatos a diputados nacionales en CABA

Karina Milei y Mauricio Macri negocian ahora los nombres de los candidatos a diputados nacionales en CABA, mientras que Cristian Ritondo lo hace por provincia de Buenos Aires. Pero un veto de Karina volvió a tensar la negociación. Foto: Archivo.

Según los acuerdos alcanzados entre LLA y el PRO de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, al confirmar la alianza electoral, LLA se quedaba con los primeros lugares en las listas de diputados y senadores nacionales en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Karina Milei sigue siendo la dueña de la “lapicera” y vetó a algunos candidatos impulsados por Mauricio Macri en la Ciudad.

Leé también La Justicia Electoral impulsa el "compromiso ético digital" para evitar desinformación y fake news en redes sociales
Los Jueces de la Cámara Nacional Electoral convocaron a la firma del Compromiso Ético Digital para evitar campañas de fake news y desinformación de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto CNE. 

En la provincia, se terminaban de definir en las próximas horas los nombres que secundarán en la lista de diputados nacionales al devenido en libertario José Luis Espert.

El PRO reclama dos lugares para diputados en CABA y pide cinco en provincia, confirmaron fuentes partidarias a A24.com.

Karina Milei y la mesa chica de La Libertad Avanza-PRO decidieron que no hay candidatos testimoniales en provincia de Buenos Aires. Foto LLA

En territorio bonaerense, el PRO insiste en una terna para renovar bancas: Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alberto Finocchiaro.

En CABA, el hombre del PRO es Fernando de Andreis, exsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri y mano derecha del líder del PRO nacional, que iría en el quinto lugar de la lista de diputados nacionales.

En cambio, admiten que “la candidata mujer que propuso el PRO a LLA aún no está confirmada”.

Según trascendidos, Karina Milei -jefa absoluta de LLA y dueña de la “lapicera” según el acuerdo de la semana pasada- habría vetado el nombre sugerido por Macri para la candidata mujer en CABA.

Jimena de la Torre, la candidata de Mauricio Macri a sexta diputada nacional por CABa fue vetada por Karina Milei de la lista de la Alianza LLA.

Se trata de Jimena de la Torre, abogada y dirigente cercana al expresidente, exsubdirectora de la AFIP durante la gestión de Cambiemos.

La mesa chica libertaria la habría rechazado por denuncias que motorizó el actual Gobierno, donde la acusaron de connivencia con el kirchnerismo.

De la Torre había sido, además, una de las dirigentes del PRO que impulsó la impugnación de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, iniciativa que contó con el respaldo de Milei y que el Presidente no habría olvidado.

Incluso, De la Torre también había tenido un cruce en redes sociales con una cuenta atribuida al asesor presidencial, Santiago Caputo. El resultado habría sido su exclusión de las listas de LLA, en las que el PRO aceptó participar como partido adherente pero sin identificación visible.

Por eso el PRO buscaba otro nombre para proponerle a LLA para ocupar el sexto lugar en la lista de diputados.

Si De Andreis supera el filtro de Karina Milei, integrará una lista que podría estar encabezada por Pilar Ramírez, legisladora porteña y dirigente más cercana a la hermana del Presidente, que protagonizó la estrategia contra Jorge Macri en las elecciones locales.

Mauricio Macri y Fernando De Andreis

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la casi segura elegida por Karina Milei para liderar la lista de senadores nacionales por CABA, y se potencia como competidora de los Macri de cara a la sucesión en la jefatura de gobierno porteña en 2027.

Karina Milei suma a Patricia Bullrich como afliada a La Libertad Avanza y no descarta su candidatura a senadora nacional. Foto X..jpeg

El acuerdo para la conformación de la alianza firmada el miércoles de la semana pasada entre Mauricio Macri y Karina Milei en un hermético encuentro en Olivos, prevé que los diputados del PRO apoyen al Gobierno de Milei, pero no establece que en la Ciudad los libertarios respalden a Jorge Macri. Fue una de las condiciones impuestas por la jefa de LLA y actual secretaria General de la Presidencia.

Desde el inicio, ya había quedado descartada la postulación de María Eugenia Vidal por el PRO. La exgobernadora bonaerense, que termina su mandato como diputada, anunció que no acompañará la campaña oficialista en rechazo al acuerdo y dejó una dura crítica a la alianza cerrada por su jefe político del PRO, cuestionando las condiciones impuestas por la mesa chica libertaria.

“No me gusta el insulto y la agresión. Ni la exigencia de sometimiento o la obediencia absoluta. No comparto que la obra pública no sea necesaria. La motosierra no tiene que pasar en las prestaciones por discapacidad o en los fondos para el Hospital Garrahan”, advirtió Vidal el fin de semana, dejando abierta una nueva grieta interna en el PRO.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 La Libertad Avanza PRO Cierre de listas Karina Milei Mauricio Macri
Notas relacionadas
Milei y Karina definen esta semana quiénes serán sus candidatos a diputados y senadores nacionales
Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia
Las alianzas de Milei, los planes a futuro y el riesgo del día después

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar