Sectores de la economía real muestran dudas sobre el programa económico de Milei y piden precisiones sobre posibles medidas

A24.com habló con representantes de distintos sectores para intentar entender cómo se vive en cada rama de la economía la posibilidad de que Milei llegue a la presidencia. Los más preocupados: los industriales; la mayor esperanza, en el agro.

Las finanzas y la incertidumbre total

“Claramente, el sector financiero no confía en Milei. Y básicamente no confía porque su principal propuesta de política económica no es realizable”, sostiene Guido Zack, director de Economía de la fundación FUNDAR y uno de los primeros en públicar un paper crítico respecto de la dolarización. “Por lo tanto, el sector no tiene ni idea de cuál va a ser su política económica y eso le genera mucha inquietud”, sostiene.

“Dice que va a dolarizar, pero no sabés si realmente lo va a intentar cuando sea presidente. Si no avanza, no se sabe nada de qué va a hacer con la economía; y si avanza, tampoco se sabe muy bien cómo”, asegura Zack. ”A priori dice que va a hacer un ajuste fiscal mucho más importante de lo que pide el FMI. Pero no dicen dónde va a recortar el gasto”, plantea.

“Las compañías tienen mucho miedo. Los CEOS no quieren que gane Milei", asegura Pablo Tigani, economista y consultor de empresas nacionales e internacionales. En sus charlas con empresarios, Tigani observa que hay dos cuestiones que se repiten: por un lado, las críticas a muchas de sus propuestas; pero por el otro, la incertidumbre total sobre la gobernabilidad.

pablo-tigani.webp Pablo Tigani consultor de empresas locales e internacionales.

“Hay un amateurismo fenomenal. Que una persona sea muy buena para manejar las redes sociales y para ser influencer en YouTube no califica para estar en una compañía”, dice Tigani.

Máxima tensión entre los industriales

textil.jpg Planta de la Industria textil (Foto: Archivo)

Desde los sectores industriales está la mayor preocupación. Daniel Millan es dueño de Millanel Cosmeticas, una empresa industrial del conurbano que fabrica cosméticos. Es además es miembro de la Unión Industrial Argentina. Como Tigani, insiste en la preocupación a dos puntas a la hora de vislumbrar un gobierno de Milei: el fondo y las formas.

“Me preocupa mucho, muchísimo, la falta de cuadros técnicos porque no se llega a un gobierno y se pone en cada sitio un conocido o a un amigo sin experiencia. Se necesitan infinidad de cuadros para completar un Estado y mucho más para alguien que considera que todo lo que está o estuvo son inútiles, chorros o ineficientes”, plantea.

“Por otro lado, también me preocupan los que ya están acercándose, sobre todo en el campo económico. Si en comercio o en industria llega alguien que sabe la teoría pero no entiende cómo está constituida nuestra matriz productiva, puede incurrir en errores de importaciones y exportaciones que pueden llevar a muchos laboratorios PyMEs al cierre, hablando de nuestra actividad”, asegura.

“Si la decisión es dejar todo librado a la regulación del mercado, específicamente en nuestra actividad, se pueden cometer muchos errores y abusos. Nosotros trabajamos de forma muy relacionada con un organismo estatal que depende del Ministerio de Salud, que es el ANMAT, en donde trabajan profesionales con mucha experiencia, y que son los guardianes de nuestra actividad. No se puede poner esto en manos de improvisados y perder todo ese trabajo hecho”, advierte.

También en el sector industrial -pero en el rubro óptico- Norberto Fermani plantea sus temores a las políticas que puede llevar adelante Milei: “Solo vemos incertidumbre y una maraña de propuestas inconexas que hasta ahora solo intentan crear impacto mediático”, dice Fermani que es presidente de CADIOA, Cámara Argentina de Industrias Ópticas.

norberto-Fermani.jpg Norberto Fermani, dueño de una compañía óptica (foto: archivo)

“Alinear los incentivos con el objetivo producir y generar valor en Argentina es lo único que nos va a permitir poder aprovechar las oportunidades que se presentan en estos momentos. Esto implica establecer políticas y regulaciones que fomenten la innovación, la inversión y el crecimiento sostenible”, dice. Para eso, hace falta un Estado fuerte dispuesto a direccionar políticas económicas. Algo a lo que Milei ya dijo infinidad de veces que se opone.

La energía: ¿política de Estado?

Otros sectores necesitan de cierta estabilidad para poder hacer inversiones. Esa estabilidadd solo la puede dar el Estado. Quizás la joya de la Argentina en este momento es el sector energético. Y ahí también aparecen algunas luces amarillas en torno a Milei.

“El Estado tiene que tener un rol de generar incentivos y confianza de largo plazo para poder desarrollar ese gran potencial energético que tiene nuestro país, colaborando así con el sector privado atrayendo inversiones locales e internacionales y enviando señales inequívocas de que Argentina será un país económica y jurídicamente estable, apto para generar riqueza y puestos de trabajo”, dice Roman Schüler, reconocido especialista en el sector energético con 30 años de trabajo en América Latina, EE. UU. y Europa.

roman shchuller.jpeg Roman Schüler, especialista en temas energéticos.

En ese sentido, el experto plantea dos requisitos fundamentales para que el sector pueda crecer: “Hay que tener estabilidad y para eso tenemos que tener una moneda”, dice. “La decisión de dolarizar la economía argentina es un tema complejo que requiere de un análisis profundo de los especialistas ya que tiene ventajas y desventajas. En cuanto a la energía, es un sector por su naturaleza ya conectado con los mercados internacionales que invierte, se financia y exporta mayormente en dólares”.

“El sector energético de la Argentina tiene muchas ventajas competitivas. Ese es un elemento fundamental para levantar al país con recursos como los de Vaca Muerta (Shale oil y Shale gas), biocombustibles, minería, energías renovables como eólica, solar, entre las más importantes. Tenemos un potencial energético que es clave para ayudar a la Argentina en la recuperación económica para atraer divisas y capital”, aclara.

No obstante, cree que el sector puede crecer “independientemente de lo que haga cada candidato”. "Estamos en un mundo donde impera la transición energética, que apunta a descarbonizar la actividad económica global. En materia de recursos energéticos tanto tradicionales como renovables el inmenso potencial existente en nuestro país debería ser desarrollado. Argentina lo necesita para lograr un crecimiento sostenido”, agrega.

El agro: ¿Ganador o perdedor?

Quizás el sector que mira más esperanzado las posibles políticas que pueda implementar Javier Milei en caso de llegar a la presidencia es el agro. Distintas fuentes consultadas por A24.com se mostraron con moderado optimismo, aunque persiste la incógnita sobre si realmente podrá implementar en el corto plazo las medidas que plantea.

Sebastián Salvaro, director ejecutivo de la firma agropecuaria AZ Group, lo plantea en estos términos: “Si Milei llega a ganar la presidencia para el agro, la perspectiva es positiva en el mediano plazo”.

“Lo que beneficiaría a la actividad agropecuaria en su conjunto está más relacionado a temas de liberación de mercado y de menor presión impositiva; que es la traba que hoy no permite que haya volúmenes interesantes de inversión”, sostiene.

¿Le preocupa la falta de cuadros técnicos del candidato? Salvaro lo relativiza: "Seguramente los cuadros técnicos se van a terminar armando alineados a la macro. Si se arma bien la macro, no deberíamos tener grandes inconvenientes alrededor de los planteos técnicos para el sector agropecuario”.

Pero no todos en el sector lo ven de la misma manera. Los mayores reparos vienen de los sectores más chicos. Ulises Forte -productor agropecuario, miembro de Federación Agraria y exdiputado radical- observa la situación con preocupación: “El futuro lo estoy viendo negro. Si este señor llega a la presidencia de la Nación y lleva a cabo la propuesta que dice, el sector de pequeños y medianos productores caemos todos a la deriva”.

Ulises Chito Forte, presidente del IPCVA Ulises Forte, dirigente de Federación Agraria

“Me preocupa la falta de propuestas, la falta de ideas y las pocas que tiene ese lberalismo ortodoxo que reivindica la década del 90, donde desaparecieron 150.000 productores. Está lejísimo de una propuesta agropecuaria o sectorial”, concluye Forte.

Milei aparece con un discurso "promercado". Sin embargo, muchos sectores económicos que tradicionalmente pedían más apertura y reglas de juego claras hoy dudan de que el camino sea ir hacia un liberalismo tan extremo. De mínima, le piden precisiones sobre su programa económico por fuera del eslogan de la dolarización.