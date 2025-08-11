En vivo Radio La Red
Semana legislativa con tensión en Diputados: seis comisiones convocadas tras los emplazamientos opositores

La Cámara baja afrontará este martes y miércoles un cronograma inusual con seis comisiones reunidas, tras los emplazamientos aprobados en la última sesión y en medio de un contexto electoral.

La agenda parlamentaria de estos días se precipitó después de que la oposición en el Congreso votara 5 emplazamientos a comisiones para tratar una serie de proyectos que el oficialismo resistía. Por eso, toda la actividad de esta semana responde a cinco de las doce derrotas parlamentarias que el oficialismo sufrió en la sesión pasada, cuando la oposición logró forzar el tratamiento de proyectos que reclamaba desde hace meses. La actividad coincide con la semana previa al cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, período en el que habitualmente se reduce la presencia de legisladores en Buenos Aires.

El martes, a las 17, se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezada por Silvia Lospennato (Pro). Analizarán un proyecto impulsado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) para destrabar la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, que no pudo conformar sus autoridades. El emplazamiento fue aprobado con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.

El texto propone resolver tres puntos clave: la designación de la presidencia, el quórum y mayoría para sesionar, y el plazo de funcionamiento. Según Ferraro, “es imprescindible que esta comisión comience a trabajar cuanto antes para dar transparencia y certezas sobre un tema de alto impacto económico y social”.

Los proyectos más conflictivos

El miércoles, a las 10.30, será el turno de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, que dirige Pablo Yedlin, y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Espert. Allí se tratará el proyecto de Facundo Manes para crear el “Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias”, orientado a la prevención, detección temprana, atención y apoyo a familiares y cuidadores.

El texto establece acciones para investigación básica y aplicada, así como campañas de concientización. Manes sostuvo: “Debemos garantizar un abordaje integral de las enfermedades neurodegenerativas, con políticas que acompañen a pacientes y familias en todo el país, más allá de su condición socioeconómica”.

A las 12, Presupuesto y Hacienda abordará en soledad la modificación de la Ley 11.672, reclamada por gobernadores para redefinir el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Dos horas más tarde, a las 14, las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por Daniel Gollán, y de Presupuesto, tratarán un proyecto para declarar la emergencia del sector científico. “El sistema de ciencia y tecnología está en una situación crítica y necesita medidas urgentes para sostener sus capacidades”, advirtió Gollán.

Energía y fondos nacionales, en el cierre de la maratón

El último encuentro será a las 16, con Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, que lidera Lorena Villaverde (La Libertad Avanza). Se debatirá una propuesta para eliminar cinco fideicomisos y fondos nacionales vinculados al impuesto a los combustibles. Los recursos se redistribuirían según la Ley de Coparticipación Federal, con la excepción del gravamen a los Combustibles Líquidos.

Con una agenda tan ajustada, la oposición busca emitir dictámenes y dejar los temas listos para una sesión las próximas semanas, en un contexto en el que la pulseada política se trasladó a las comisiones. Una vez obtenido el dictamen, los temas podrán ser aprobados por mayoría simple.

