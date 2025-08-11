Semana legislativa con tensión en Diputados: seis comisiones convocadas tras los emplazamientos opositores

El texto establece acciones para investigación básica y aplicada, así como campañas de concientización. Manes sostuvo: “Debemos garantizar un abordaje integral de las enfermedades neurodegenerativas, con políticas que acompañen a pacientes y familias en todo el país, más allá de su condición socioeconómica”.

A las 12, Presupuesto y Hacienda abordará en soledad la modificación de la Ley 11.672, reclamada por gobernadores para redefinir el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Dos horas más tarde, a las 14, las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por Daniel Gollán, y de Presupuesto, tratarán un proyecto para declarar la emergencia del sector científico. “El sistema de ciencia y tecnología está en una situación crítica y necesita medidas urgentes para sostener sus capacidades”, advirtió Gollán.

Energía y fondos nacionales, en el cierre de la maratón

El último encuentro será a las 16, con Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, que lidera Lorena Villaverde (La Libertad Avanza). Se debatirá una propuesta para eliminar cinco fideicomisos y fondos nacionales vinculados al impuesto a los combustibles. Los recursos se redistribuirían según la Ley de Coparticipación Federal, con la excepción del gravamen a los Combustibles Líquidos.

Con una agenda tan ajustada, la oposición busca emitir dictámenes y dejar los temas listos para una sesión las próximas semanas, en un contexto en el que la pulseada política se trasladó a las comisiones. Una vez obtenido el dictamen, los temas podrán ser aprobados por mayoría simple.