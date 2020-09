Berni habló sobre el origen del conflicto policial: "Muchas veces se reclutaron agentes como si fuera un plan social"

Sergio Berni junto a Romina Manguel

El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, habló en exclusiva con Romina Manguel en RM. Durante la entrevista aclaró que en ningún momento del conflicto policial pensó en renunciar y aseguró que "la cadena de mando estuvo intacta durante todo el conflicto" por lo que "nunca estuvo en riesgo la seguridad de los bonaerenses".

El funcionario aseguró que una gran problemática de la policía bonaerense fue la incorporación de agentes con poca experiencia y falta de vocación. "Cuando los jefes ven que hay oficiales que no tienen control le aplican disciplina. Eso requiere una exigencia por parte de esta policía que nunca fue entrenada. Muchas veces se reclutó policías como si fuesen un plan social" dijo sobre los policías locales.

Más adelante, Berni se refirió a los organismos de Derechos Humanos que cuestionaron su defensa al accionar policial y, puntualmente, en el caso de Facundo Astudillo Castro. El funcionario aseguró que en varias oportunidades le ofreció a los referente de estos organismos un lugar en Asuntos Internos, el órgano que audita el accionar policial.

"Asuntos internos es un lugar complicado. Se lo he ofrecido al sector de los Derechos Humanos. No aceptaron ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Ese sector no se compromete, es puro 'bla, bla'. Cuando les digo que se hagan cargo no se comprometen. Ellos cobran cinco, seis veces más. Empiezan a trabajar al mediodía, se van a la tarde, se la pasan viajando".

"Yo respondo al Gobernador pero estoy en un espacio político que responde a Cristina Kirchner"

"Decirle al gobernador que tiene un ministro que está psicológicamente mal es faltarle el respeto al gobernador"

"A muchos les molesta mi postura porque no me cayo nada y porque soy leal. Les molesta la lealtad"