Sergio Massa: "El 22 de octubre vamos a construir el triunfo y mostraremos que estamos de pie"

A su vez apuntó a las condiciones que tuvo que atravesar el gobierno: “Maurici Macri llevó a la Argentina a la hipoteca más grande de la historia y nos dejó de rodillas ante el Fondo y nos dejó sin crédito, después vino la pandemia y la guerra, y ahora llegó el tiempo de decirle al FMI que les vamos a pagar con el fruto de nuestros esfuerzo para que se vayan de la Argentina y decidamos de manera soberana”.

“Vengo a comprometerme con los jubilados, con los que trabajé seis años cuando estuve en el Anses y con aquellos que sienten que no los defienden, me tocó hacer la moratoria más grande para que millones de mujeres se puedan jubilar junto a Néstor Kirche”, indicó.

Embed frameborder="0" allowfullscreen allow=" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay, fulcrem">

Y sobre el tema amplió: “Ellos (por la oposición) vienen con el sistema de la AFJP y no lo vamos a permitir porque nada es más importante que cada generación ayude a los que se retiren desde el estado, esa idea de que cada uno se las arregle no es la nuestra, no creemos en el sálvese quien pueda, la idea es que juntos podemos ayudarnos”.

“Me comprometo con la Universidades y con los pibes que estudian allí y a defender las becas universitarias, que las quieren sacar y las vamos a defender con el voto y hay algo mucho peor, y es que quieren arancelar las universidad, a cada chico le saldria 3 millones de pesos al año estudiar, imagínense a los hijos de los trabajadores, la mejor herramienta contra la pobreza es la educación”, argumentó el candidato de Unión por la Patria.

8c87872a-a052-4f66-87bf-7868c1b25885.jpg

Sergio Massa prometió más inversiones y participación del estado en las provincias

“Vamos a encarar un proceso de mayor inversión en el sistema educativo para que nuestros hijos tengan salida laboral. Vamos por la robótica, la programación y la preparación de la Inteligencia Artificial y que ellos no quieren discutir, porque no saben que van a hacer si están en el poder”.

A su vez el candidato a presidente sostuvo: “Ellos plantean que las provincias se arreglen como puedan y sacar la coparticipación lo que disolvería la unión nacional y nosotros proponemos más ayuda e impulso a las provincias para que inviertan en industrias y más trabajo”.

“Yo no me paseo por los canales de televisión porque vengo a trabajar, por eso los llamo no a construir un nuevo sueño como en el 2015 que fue una pesadilla, sino a uno que no tiene soluciones mágicas, pero en el que lo peor ya pasó y vamos a salir adelante producto del esfuerzo de todos y todas”.