Sergio Massa firmará este lunes el acuerdo de intercambio de información tributaria con EE.UU.

El entendimiento prevé que el país gobernado por Joe Biden proveerá información sobre los períodos fiscales hasta el 30 de septiembre. Se trata de datos sobre cuentas individuales de ciudadanos argentinos, de sociedades integradas por argentinos como últimos beneficiarios y de Trusts que tienen a ciudadanos argentinos como integrantes o beneficiarios.

Según cálculos oficiales, se trata de unos u$s100.000 millones que estarían en depósitos de ciudadanos argentinos en ese país que evaden impuestos nacionales.

Embed Mañana lunes 5 a las 12 del mediodía firmaremos junto al embajador Marc Stanley un esperado acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos.



El acuerdo establece el intercambio de información automática de cuentas de argentinos y argentinas en Estados Unidos y viceversa. — Sergio Massa (@SergioMassa) December 4, 2022

El convenio comenzará a regir desde el 1 de enero y el IRS, la agencia fiscal de EEUU, suministrará información existente desde el 30 de septiembre de 2021.

Massa subrayó que "Argentina necesitaba que EE.UU. dejara de ser la guarida fiscal de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco argentino en cuentas" en ese país.

Proyecto para el blanqueo de capitales

Además, la AFIP dará a conocer un proyecto de blanqueo de capitales para que los contribuyentes argentinos puedan acceder a un régimen de exteriorización de bienes que no tienen declarados en el país. "Lo vamos a acompañar con un régimen de exteriorización", señaló el titular de la cartera económica en referencia al entendimiento con el país norteamericano.

"Vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso argentino trate la normativa para que entre 1° de enero y el 30 de diciembre los argentinos que no exteriorizaron bienes tengan oportunidad de hacerlo. Quienes no lo hagan serán sujeto de sanciones, no solo tributarias, sino también penales", explicó el extitular de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, se refirió al blanqueo propuesto por el expresidente Mauricio Macri y advirtió que si en ese entonces alguien "ocultó bienes o luego de la exteriorización violó el acuerdo con la AFIP", el blanqueo "se cae" y se procederá a " revisar todo el patrimonio y la exteriorización" ya realizada.

Tercera revisión del acuerdo con el FMI

Tras el visto bueno del equipo técnico del FMI para la revisión del tercer trimestre en el marco del acuerdo vigente, Massa explicó que es una buena noticia para el país ya que "permite que se cierren los desembolsos previstos para este año, en términos de ingreso de dólares para la Argentina son u$s6200 millones, supone las obligaciones de pago de fin de año pero hay un saldo neto para Argentina de más de 2400 millones de dólares".