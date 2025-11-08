Máximo Kirchner habló sobre Kicillof: "Yo lo voté, no sé qué más quieren que haga"

7DKBAD4FFBAZLJGVM3NQFSQWBI Máximo Kirchner junto a Axel Kicillof (Foto: AG La Plata)

También habló sobre la situación económica y defendió el objetivo del equilibrio fiscal, aunque advirtió que no debe lograrse a costa del deterioro social: “El endeudamiento de las familias argentinas es alarmante. La mayoría recurre a préstamos para llegar a fin de mes”.

Kirchner cuestionó la concentración económica y pidió redefinir la relación con los grandes grupos empresarios: “La sociedad reconoce la existencia de los mercados, pero los mercados parecen desconocer a la sociedad argentina”.

Unidad, diálogo y el futuro del PJ

El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner subrayó que no promueve divisiones internas: “Nunca hice campañas personales ni sabotajes. Siempre estuve en todas las mesas de acuerdo. Lo importante es el respeto y discutir puertas adentro”.

De cara al futuro del peronismo, llamó a fortalecer la militancia y la participación: “Si hay competencia, bienvenida sea. Pero lo que no puede faltar es voluntad de unidad, porque solo una organización que convoque a la mayoría puede disputar el rumbo del país y de la provincia”.

Por último, destacó el liderazgo de su madre: “Cristina es una persona muy firme, metódica y con gran capacidad de autocrítica”. Y concluyó con una definición que resume su mirada sobre el presente político: “Hay que dejar de lado las peleas chicas y volver a construir un país más justo y con más oportunidades”.