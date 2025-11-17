"Es absurdo": el embajador argentino en EE.UU. defendió el acuerdo y le respondió a Axel Kicillof

Respondió así a las críticas que hizo el gobernador Axel Kicillof y alguno de sus colaboradores inmediatos sobre este acuerdo llamado "joint statement".
"No está muy bien la provincia de Buenos Aires y va a estar mejor. Se va a entender en detalle una vez que se firme el acuerdo", amplió el embajador en una declaración por radio Mitre.
El acuerdo, según lo dijo en su momento el propio Donald Trump representará para nuestro país aumentar por cuatro el volumen de las exportaciones de carne y, por ende, el ingreso de dólares genuinos para la Argentina.
Uno de los funcionarios más importantes del gobernador, Augusto Costa, ministro de Producción, dijo: “Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”.
En contraste total con el anuncio que hizo en su momento el presidente Javier Milei en su cuenta de "X". Y no sólo tiene un aspecto internacional, sino que es otra pulseada más entre el gobierno nacional y el bonaerense.
Es absurdo el planteo de la provincia de Buenos Aires