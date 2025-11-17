En vivo Radio La Red
Política
Acuerdo
Axel Kicillof
Acuerdo comercial

"Es absurdo": el embajador argentino en EE.UU. defendió el acuerdo y le respondió a Axel Kicillof

Alec Oxenford opinó sobre el acuerdo comercial anunciado para aumentar las exportaciones de carne desde la Argentina hacia los Estados Unidos. La medida generó polémica en ambos países.

El embajador norteamericano en Buenos Aires

El embajador norteamericano en Buenos Aires, le respondió al gobernador Axel Kicillof. (Foto: cuenta de X de Oxenford)
Leé también Milei sube la apuesta con el tratado con EE.UU., acelera las reformas y siguen los cambios en el Gabinete
Javier Milei y Donald Trump, una alianza estratégica que cambia la geopolítica de la región (Foto: archivo).

Respondió así a las críticas que hizo el gobernador Axel Kicillof y alguno de sus colaboradores inmediatos sobre este acuerdo llamado "joint statement".

"No está muy bien la provincia de Buenos Aires y va a estar mejor. Se va a entender en detalle una vez que se firme el acuerdo", amplió el embajador en una declaración por radio Mitre.

El acuerdo, según lo dijo en su momento el propio Donald Trump representará para nuestro país aumentar por cuatro el volumen de las exportaciones de carne y, por ende, el ingreso de dólares genuinos para la Argentina.

Uno de los funcionarios más importantes del gobernador, Augusto Costa, ministro de Producción, dijo: “Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”.

comunicado de Milei por el acuerdo de carne con EE.UU.
El acuerdo de carnes entre la Argentina y Estados Unidos. Controversia entre el embajador de EE.UU. y el gobernador Axel Kicillof. (Foto: Cuenta de X de Milei)

En contraste total con el anuncio que hizo en su momento el presidente Javier Milei en su cuenta de "X". Y no sólo tiene un aspecto internacional, sino que es otra pulseada más entre el gobierno nacional y el bonaerense.

Es absurdo el planteo de la provincia de Buenos Aires

