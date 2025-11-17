"Es absurdo": el embajador argentino en EE.UU. defendió el acuerdo y le respondió a Axel Kicillof

Uno de los funcionarios más importantes del gobernador, Augusto Costa, ministro de Producción, dijo: “Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”.

comunicado de Milei por el acuerdo de carne con EE.UU. El acuerdo de carnes entre la Argentina y Estados Unidos. Controversia entre el embajador de EE.UU. y el gobernador Axel Kicillof. (Foto: Cuenta de X de Milei)

En contraste total con el anuncio que hizo en su momento el presidente Javier Milei en su cuenta de "X". Y no sólo tiene un aspecto internacional, sino que es otra pulseada más entre el gobierno nacional y el bonaerense.

Es absurdo el planteo de la provincia de Buenos Aires