Skanska: condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido y a José López

Además de De Vido y López, también fueron condenados ex directivos de la empresa, mientras que otros acusados fueron absueltos. La sentencia se dictó por mayoría y los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 22 de septiembre.

La fiscalía, encabezada por Abel Córdoba, había solicitado la misma pena de cinco años para ambos ex funcionarios, al sostener que encabezaban el circuito de decisiones que permitió direccionar las contrataciones y perjudicar económicamente al Estado.

Caso Skanska

El caso Skanska estalló públicamente en 2005 y fue la primera investigación judicial que puso bajo la lupa presuntas maniobras de corrupción durante el kirchnerismo.

La causa giró en torno a la adjudicación de las obras para ampliar los gasoductos Norte y Sur, ejecutadas en 2004. Según determinó la Justicia, la constructora sueca habría acordado con otras empresas elevar artificialmente los costos de las obras y pagado coimas para asegurarse los contratos.

Para ocultar esos pagos, los investigadores detectaron un complejo sistema de facturas apócrifas emitidas por más de veinte empresas fantasma, que simulaban servicios inexistentes para justificar la salida del dinero.

Una de las pruebas más relevantes del expediente fue una grabación interna de Skanska en la que un exgerente comercial, Javier Azcárate, admitía la existencia del pago de sobornos vinculados a la adjudicación de las obras.

La investigación judicial

Cuando elevó el expediente a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que Skanska y otras empresas competidoras habrían coordinado las ofertas para incrementar los costos de las obras, con el consentimiento de funcionarios públicos que intervinieron en el proceso licitatorio.

El magistrado también señaló que las operaciones ficticias fueron registradas contablemente como gastos relacionados con el proyecto para dar apariencia de legalidad a pagos que, según la investigación, correspondían a sobornos.

Para Casanello, ese mecanismo provocó un perjuicio económico millonario al Estado, ya que permitió desviar recursos públicos para beneficiar de manera ilegal tanto a funcionarios como a empresarios.

La situación judicial de De Vido y López

Con esta sentencia, Julio De Vido suma una nueva condena en una extensa lista de causas judiciales. El ex ministro ya registra varias condenas, aunque solo una permanece firme: la correspondiente a la tragedia ferroviaria de Once, por la que actualmente cumple prisión domiciliaria.

En tanto, José López, recordado por el episodio de los bolsos con millones de dólares arrojados en un convento de General Rodríguez en 2016, continúa detenido en el penal de Ezeiza y suma otra condena por hechos de corrupción vinculados a la obra pública.

La resolución del Tribunal Oral Federal N° 4 aún no está firme y podrá ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.