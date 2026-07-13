Condenaron a Edgardo Kueider a dos años de prisión en Paraguay por intentar ingresar más de US$200.000 sin declarar

La fiscalía había solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para Kueider y de dos años para Guinsel. Sin embargo, el tribunal resolvió aplicar condenas menores.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción. (Foto: archivo)

La investigación

La investigación se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu, en Brasil, y Ciudad del Este, en Paraguay. Según la acusación fiscal, ambos se desplazaban en una Chevrolet Trailblazer y transportaban una importante suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los hechos encuadraban en el delito de contrabando en grado de tentativa y había requerido una condena cercana al máximo previsto para esa figura penal, que contempla hasta dos años y medio de prisión.

Kueider y Guinsel fueron detenidos mientras transportaban una importante suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas. (Foto: archivo)

La defensa y las causas judiciales en Argentina

Por su parte, la defensa de Kueider y Guinsel, representada por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero transportado no podía ser considerado una mercancía y que, por esa razón, no correspondía aplicar la figura de contrabando.

Mientras cumplen arresto domiciliario en Paraguay, Kueider y Guinsel también enfrentan causas judiciales en la Argentina. Ambos fueron procesados por lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo ubicado en Asunción.

Además, el exsenador afronta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

En ese contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider. El pedido ya cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas, aunque su concreción permanece pendiente de una definición de competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su vez, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión presentado por el exlegislador. Esa decisión implica que podría ser detenido en caso de regresar a la Argentina.