Tensión en el Gobierno: ¿qué pasa si el Senado rechaza la Ley Bases?

Por primera vez, el Gobierno se enfrenta a la posibilidad de que la Ley Bases sea rechazada. Los números en el Senado no están claros. Hay 33 que votan en contra y que no estarían dispuestos a ceder. Otros aún están evaluando sus opciones: rechazan la ley pero no quieren quedar asociados al kirchnerismo al votar negativamente. Demandan cambios que el Gobierno no está dispuesto a conceder por ahora.