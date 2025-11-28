Tensión en el Senado: primer cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura en el recinto

Embed

López fue una de las pocas en apartarse del “sí, juro” tradicional. Juró “por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos. Tres, cero, punto, cero, cero, cero”, sin recibir aplausos del círculo presidencial. Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli miraron en silencio, con gesto adusto.

El episodio dejó una pregunta flotando en la Cámara alta: ¿qué hubiera pasado si Villarruel habilitaba el micrófono y Bullrich reclamaba en público por algo tan menor como la cantidad de invitados?

Reuniones previas y el debate por la reforma laboral

El cruce se dio apenas horas después de dos reuniones internas donde Bullrich —saliente ministra de Seguridad y futura presidenta del bloque libertario— insistió en que la reforma laboral será prioridad en las sesiones extraordinarias que el Gobierno planea activar desde el 10 de diciembre.

Sin embargo, incluso dentro de La Libertad Avanza reconocen que será muy difícil aprobarla este año, y que recién en el primer trimestre de 2026 podría tener chances reales de avanzar.