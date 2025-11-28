En vivo Radio La Red
Política
Senado
Patricia Bullrich
Congreso Nacional

Tensión en el Senado: primer cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura en el recinto

En medio de la sesión, la titular de la Cámara Alta y la legisladora de La Libertad Avanza tuvieron un intercambio cara a cara mientras asumían los nuevos senadores.

El momento del cruce entre Villarruel y Bullrich sobre el final de la sesión en el Senado. 

La calma dentro de La Libertad Avanza duró apenas unos minutos. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel protagonizaron su primer cortocircuito público mientras finalizaba la jura de los nuevos senadores., Este hecho se dio en una sesión donde los bloques habían acordado no realizar discursos políticos.

Cuando la jura de los 23 de los 24 senadores estaba por concluir, Bullrich pidió la palabra y sorprendió a todo el recinto: hablar no estaba permitido. Aun así, intentó activar el micrófono tocando la pantalla, pero Villarruel, a cargo de la presidencia, le indicó que no podía habilitarlo.

Bullrich insistió: habló con el micrófono cerrado, no se escuchó y pidió que su intervención quedara asentada “por escrito”. Terminada la sesión, se acercó a Villarruel y le reclamó el criterio utilizado para controlar el acceso de invitados.

Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien”, explicó la futura jefa del bloque libertario ante los periodistas acreditados. Apuntó directamente contra la senadora de Tierra del Fuego, Cándida López, quien llevó nueve familiares pese a que solo se permitían tres invitados por legislador.

López fue una de las pocas en apartarse del “sí, juro” tradicional. Juró “por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos. Tres, cero, punto, cero, cero, cero”, sin recibir aplausos del círculo presidencial. Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli miraron en silencio, con gesto adusto.

El episodio dejó una pregunta flotando en la Cámara alta: ¿qué hubiera pasado si Villarruel habilitaba el micrófono y Bullrich reclamaba en público por algo tan menor como la cantidad de invitados?

Reuniones previas y el debate por la reforma laboral

El cruce se dio apenas horas después de dos reuniones internas donde Bullrich —saliente ministra de Seguridad y futura presidenta del bloque libertario— insistió en que la reforma laboral será prioridad en las sesiones extraordinarias que el Gobierno planea activar desde el 10 de diciembre.

Sin embargo, incluso dentro de La Libertad Avanza reconocen que será muy difícil aprobarla este año, y que recién en el primer trimestre de 2026 podría tener chances reales de avanzar.

