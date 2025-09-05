Facundo Manes con Novaresio: "Vi cómo Milei y su gobierno utilizaron métodos de la casta para cambiar votos en Diputados"

Al responder la consulta de Novaresio sobre si "Milei es casta", Manes contestó que "sí" y argumentó que el Presidente "se ha convertido en el jefe" de "toda la runfla bonaerense, lo peor de la política bonaerense está con Milei". "Y aparte tiene los métodos de la casta. Yo vi cómo Milei y su gobierno utilizaron los métodos de la casta para cambiar votos en el Senado y en Diputados", denunció.

Además, apuntó contra el "autoritarismo" y la "indignidad" con la que le atribuyó manejarse al Gobierno. Respecto al ingreso en la política, en el que coincidió con el mandatario, observó: "Los dos entramos con Milei en el 2021, los dos donamos el sueldo de entrada. Yo nunca hice un escándalo ni espamento. Y él hizo un escándalo, rifas. Entonces me parece que es un showman", contrastó.

Sobre la consulta de Novaresio por si el Presidente es republicano, el neurocientífico planteó que "no" porque "no respeta el Congreso". "Él quería cerrar el Congreso, nos dice ratas. Su violencia verbal está llevando a violencia física, el odio genera violencia y también actúan con miedo. Esa es la táctica que tienen ellos, porque el miedo paraliza", rechazó.

"Tienen gente pagada por el Estado que venían a destruir para que te ataquen a vos, a mí, a los periodistas y a los opositores", señaló sobre lo que calificó como un "combo horrible" y recordó el episodio que vivió en el Congreso con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo agredió.

"A mí me pasó. Soy conocido, tuvo repercusión, pero imaginate la imagen del hombre en ese momento más poderoso de la Argentina que maneja la SIDE, la AFIP, la Aduana, la pauta de YPF; esa persona me ataca", apuntó contra Caputo y advirtió que se trató de "una señal para también otros diputados menos conocidos".

Además, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de no darle "la filmación completa de ese episodio". "Me dice 'nada Facundo... las filmaciones no muestran nada nunca'", confió.

Sobre el Gobierno libertario, analizó que "estamos en el menemismo renovado porque pasamos del 92 al 98 en un año". "Esta ya la vimos. Es un remedio vencido Milei. Ya vimos la historia", pronosticó sobre el futuro de la administración de Milei.

