Política
Facundo Manes
Luis Novaresio
EXCLUSIVO A24

Facundo Manes con Novaresio: "Vi cómo Milei y su gobierno utilizaron métodos de la casta para cambiar votos en Diputados"

El diputado y candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires acusó al Presidente de usar "los métodos de la casta" para cambiar votos en el Congreso, lo vinculó a "lo peor de la política bonaerense" y comparó al Gobierno con un "menemismo renovado" que "pasó del 92 al 98" en un año de gestión.

Manes participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).
En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Manes evaluó que "Milei hizo las preguntas correctas" y advirtió que "por eso, ganó" las elecciones que lo llevaron al sillón de Rivadavia.

Sin embargo, consideró que el libertario "es la respuesta equivocada a esas preguntas correctas". En ese sentido, confió que "estaba seguro de que un outsider iba a ser el presidente de Argentina" porque, sostuvo, "después de la pandemia, con la decadencia crónica, la sociedad estaba cansada".

Respecto al común de la política, remarcó: "La sociedad lo jubiló, no yo, ni Milei", en relación a que tanto Manes, que es médico neurólogo, como el economista libertario no provienen de esa esfera y reafirmó que "la sociedad jubiló en el 23 a todo el sistema que nos llevó a esta decadencia". Para Manes, entonces "Milei es la última etapa de esta decadencia" y señaló "no es el comienzo de algo nuevo".

Al responder la consulta de Novaresio sobre si "Milei es casta", Manes contestó que "sí" y argumentó que el Presidente "se ha convertido en el jefe" de "toda la runfla bonaerense, lo peor de la política bonaerense está con Milei". "Y aparte tiene los métodos de la casta. Yo vi cómo Milei y su gobierno utilizaron los métodos de la casta para cambiar votos en el Senado y en Diputados", denunció.

Además, apuntó contra el "autoritarismo" y la "indignidad" con la que le atribuyó manejarse al Gobierno. Respecto al ingreso en la política, en el que coincidió con el mandatario, observó: "Los dos entramos con Milei en el 2021, los dos donamos el sueldo de entrada. Yo nunca hice un escándalo ni espamento. Y él hizo un escándalo, rifas. Entonces me parece que es un showman", contrastó.

Sobre la consulta de Novaresio por si el Presidente es republicano, el neurocientífico planteó que "no" porque "no respeta el Congreso". "Él quería cerrar el Congreso, nos dice ratas. Su violencia verbal está llevando a violencia física, el odio genera violencia y también actúan con miedo. Esa es la táctica que tienen ellos, porque el miedo paraliza", rechazó.

"Tienen gente pagada por el Estado que venían a destruir para que te ataquen a vos, a mí, a los periodistas y a los opositores", señaló sobre lo que calificó como un "combo horrible" y recordó el episodio que vivió en el Congreso con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo agredió.

"A mí me pasó. Soy conocido, tuvo repercusión, pero imaginate la imagen del hombre en ese momento más poderoso de la Argentina que maneja la SIDE, la AFIP, la Aduana, la pauta de YPF; esa persona me ataca", apuntó contra Caputo y advirtió que se trató de "una señal para también otros diputados menos conocidos".

Además, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de no darle "la filmación completa de ese episodio". "Me dice 'nada Facundo... las filmaciones no muestran nada nunca'", confió.

Sobre el Gobierno libertario, analizó que "estamos en el menemismo renovado porque pasamos del 92 al 98 en un año". "Esta ya la vimos. Es un remedio vencido Milei. Ya vimos la historia", pronosticó sobre el futuro de la administración de Milei.

