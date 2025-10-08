A24.com

Marixa Balli contó su accidentada experiencia en MasterChef Celebrity: "Me duele"

Tras los rumores de una temprana eliminación en MasterChef Celebrity, Marixa Balli habló en Intrusos sobre su experiencia en el reality de cocina.

8 oct 2025, 17:14
marixa balli
marixa balli

Luego de que circularan versiones que señalaban a Marixa Balli como la primera eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe), la artista rompió el silencio en Intrusos (América TV) y habló sobre lo que realmente ocurrió detrás de escena en la cocina más famosa del país.

"Se dijo que estabas muy enojada con el jurado y también hubo versiones que serías la primera eliminada", le comentó el cronista Alejandro Guatti. “Tienen que ver el programa que está espectacular, es muy divertido, muy lindo y hay mucha sensibilidad porque es algo que te provoca todo”, le respondió Marixa.

Consultada sobre los rumores del supuesto llanto, fue categórica: “No, te juro que no, pero lo que me divierte es que no sé de dónde sale porque no pasó eso, yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó que yo lloraba, es muy especial este programa, desde adentro es otra cosa”.

Y agregó con humor: “Pero todo divertido, la cocina tiene cosas”, minimizando cualquier tipo de conflicto.

También relató una situación que vivió durante las grabaciones del reality: “Lo único que tengo es que en el momento del mercado querés llegar a todo en poco tiempo y como el canastito es todo de hierro me quedó el brazo marcado porque me choqué con todo y me duele”.

Finalmente, ante la consulta del periodista sobre si había visto a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, La Cachaca respondió con sinceridad: “No lo vi, solo vi a uno de los hijos merendando con nosotros, pero no vi a nadie”.

¿Cómo reaccionó Damián Betular ante las críticas de Marixa Balli en MasterChef Celebrity?

Luego de que Ángel de Brito revelara que Marixa Balli habría tenido una experiencia incómoda con uno de los integrantes del jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular fue consultado al respecto y no dudó en responder con firmeza.

"Marixa Balli se sintió maltratada por alguien del jurado, lloró", le comentó un periodista al reconocido chef. "¿Cuándo? ¿La semana pasada? La vi contenta ayer. Capaz el cruce es que le digan que no le salieron bien las cosas", respondió Betular, restándole dramatismo a la situación.

El pastelero también aprovechó para describir cómo suelen ser los primeros días dentro del certamen culinario: "La primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan así bajo, después suben. Esto es un día bien, un día mal", explicó.

Con una actitud empática, Betular cerró el tema con un mensaje alentador para la participante: "Que no llore Marixa, que la pase bien", expresó, buscando desdramatizar el momento.

Más tarde, Yanina Latorre se refirió al tema en Sálvese quien pueda (América TV) y fue tajante con su análisis: "Yo creo que Marixa tiene esta cosa del cartel antiguo, de la vedette. No sé si está preparada para que la critiquen", lanzó sin filtros.

Además, aportó más detalles sobre lo ocurrido: "Ángel de Brito dijo que ya salió llorando dos veces, y una vez se quejó, que no le gustó la devolución del jurado. Después, ella lo llamó y lo desmintió, le dijo que no fue así, que no estaba contenta con lo que le decían", agregó, dejando en evidencia que el tema sigue generando repercusiones.

