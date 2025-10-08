A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Gesto de aquellos

El inédito regalo de Jorge Rial a su hija, Morena, ante su inminente prisión domiciliaria

Jorge Rial tuvo un gesto con su hija, Morena, en medio de las fuertes versiones que indican que podría obtener la prisión domiciliaria, la cual cumpliría en una casa ubicada en San Justo.

8 oct 2025, 17:04
El inédito regalo de Jorge Rial a su hija, Morena, ante su inminente prisión domiciliaria
El inédito regalo de Jorge Rial a su hija, Morena, ante su inminente prisión domiciliaria

El inédito regalo de Jorge Rial a su hija, Morena, ante su inminente prisión domiciliaria

Todo parece indicar que Morena Rial transitará sus últimos días en el penal de Magdalena. Según trascendió, su equipo de abogados estaría a punto de lograr un cambio sustancial en su situación judicial: la prisión domiciliaria.

De concretarse, la joven dejaría la cárcel en los próximos días para continuar con la medida en una vivienda ubicada en San Justo, bajo el control de una tobillera electrónica y acompañada de Amadeo, su hijo más pequeño. Durante la última emisión de DDM (América TV) compartieron imágenes del interior de la vivienda y Martín Candalaft sumó más detalles.

Leé también

More Rial: el Servicio Penitenciario reveló la patología psiquiátrica que padece

more rial: el servicio penitenciario revelo la patologia psiquiatrica que padece

La situación de Morena está en la etapa del pedido de los informes”, dijo el periodista, sobre el proceso que está esperando la hija del periodista para poder salir del penal en donde se encuentra.

“Va a vivir con su amiga Evelyn. Pintaron el lugar, le hicieron refacciones y llegaron muebles nuevos que tenemos entendido que se los envió Jorge porque es la posible casa en donde viviría su nieto, advirtió el panelista del ciclo matutino.

Embed

Cabe resaltar que, hace poco trascendió la palabra de los posibles vecinos de Rial en su prisión domiciliaria, lo cual dejó en claro que el barrio estaría revolucionario con su supuesta llegada.

Cómo es la casa donde Morena Rial cumpliría prisión domiciliaria

Según confirmó su abogado, Alejandro Cipolla, Morena Rial cumpliría la prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en el barrio de San Justo, justo al lado de la casa de una de sus amigas. El letrado detalló que la hija de Jorge Rial se instalaría allí junto a su hijo y que no podrá abandonar el domicilio, salvo que el juez del caso le conceda una autorización especial.

En Puro Show (El Trece), el equipo periodístico se acercó al lugar donde la mediática pasaría su reclusión y descubrió un detalle que llamó la atención: la propiedad funcionaría actualmente como pensión. Las cámaras del ciclo mostraron que la entrada estaba cerrada con una cadena y un candado. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, explicó el cronista del programa, Walter Leiva.

Por su parte, un vecino de la zona contó que, si bien el barrio suele ser tranquilo, en el último tiempo se registraron algunos hechos de inseguridad. “Qué raro que venga acá”, expresó sorprendido al enterarse de que la influencer podría convertirse en su nueva vecina.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Jorge Rial Morena Rial

Lo más visto