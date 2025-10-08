El inédito regalo de Jorge Rial a su hija, Morena, ante su inminente prisión domiciliaria

Embed

Cabe resaltar que, hace poco trascendió la palabra de los posibles vecinos de Rial en su prisión domiciliaria, lo cual dejó en claro que el barrio estaría revolucionario con su supuesta llegada.

Cómo es la casa donde Morena Rial cumpliría prisión domiciliaria

Según confirmó su abogado, Alejandro Cipolla, Morena Rial cumpliría la prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en el barrio de San Justo, justo al lado de la casa de una de sus amigas. El letrado detalló que la hija de Jorge Rial se instalaría allí junto a su hijo y que no podrá abandonar el domicilio, salvo que el juez del caso le conceda una autorización especial.

En Puro Show (El Trece), el equipo periodístico se acercó al lugar donde la mediática pasaría su reclusión y descubrió un detalle que llamó la atención: la propiedad funcionaría actualmente como pensión. Las cámaras del ciclo mostraron que la entrada estaba cerrada con una cadena y un candado. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, explicó el cronista del programa, Walter Leiva.

Por su parte, un vecino de la zona contó que, si bien el barrio suele ser tranquilo, en el último tiempo se registraron algunos hechos de inseguridad. “Qué raro que venga acá”, expresó sorprendido al enterarse de que la influencer podría convertirse en su nueva vecina.