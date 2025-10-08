Diego Santilli, tras quedar segundo en la boleta de La Libertad Avanza: "¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única?"

En su resolución, Ramos Padilla señaló que la ley electoral no establece un mecanismo específico para reemplazar al primer candidato ya oficializado, salvo el requisito de alternancia de género. Además, recordó que tanto la Corte Suprema como la Cámara Nacional Electoral habían declarado inconstitucional la aplicación del Decreto 171/2019 en reemplazos que afectan el encabezado de las listas, especialmente cuando perjudica a las mujeres candidatas.

Javier Milei y Diego Santilli.

No se resolvió si se van a reimprimir las boletas

El magistrado consideró que aceptar el corrimiento propuesto por el oficialismo hubiera significado “forzar la mejora de los candidatos varones en perjuicio de las mujeres”, algo que contraviene el principio de paridad de género.

Por ahora, el juez no resolvió si será necesaria la reimpresión de las boletas. Convocó a los apoderados de los partidos para definirlo, aunque el Gobierno anticipó que los bonaerenses votarán con la Boleta Única Papel que todavía muestra el rostro de Espert.