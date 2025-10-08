En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Boleta única
Elecciones 2025

Diego Santilli, tras quedar segundo en la boleta de La Libertad Avanza: "¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única?"

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó que el hombre del PRO reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado. “No importa si voy segundo o tercero, estaré donde el Presidente me necesite”, dijo el candidato a legislador.

Diego Santilli

Diego Santilli, tras quedar segundo en la boleta de La Libertad Avanza. 

La Justicia electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió que Diego Santilli no podrá encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), que finalmente quedará liderada por Karen Reichardt. “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite”, afirmó el hombre del PRO que busca ser diputado nacional para el oficialismo.

Leé también Gran expectativa de LLA: buscará que la Junta Electoral habilite la reimpresión de boletas sin la cara de Espert
LLA buscará convencer a la Junta Electoral para que habilite la reimpresión de boletas sin la cara de Espert.

La decisión fue tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien consideró inválido el pedido del Gobierno para reemplazar a José Luis Espert, que había renunciado tras el escándalo que involucra al empresario Fred Machado.

La boleta oficial en territorio bonaerense quedó conformada con Karen Reichardt en el primer lugar, seguida por Diego Santilli y Gladys Humenuk. Tras conocerse el fallo, Santilli expresó en su red social X: “No me importa el lugar. Voy a estar donde el presidente me necesite” y sostuvo que “lo importante no son los cargos sino las ideas del cambio”.

Embed

El dirigente apuntó contra el trasfondo político de la resolución: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? Los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia”. También llamó a sus seguidores a “no ceder ante los que buscan frenar el rumbo del cambio” y remarcó que el 26 de octubre será clave para consolidar el proyecto libertario.

En su resolución, Ramos Padilla señaló que la ley electoral no establece un mecanismo específico para reemplazar al primer candidato ya oficializado, salvo el requisito de alternancia de género. Además, recordó que tanto la Corte Suprema como la Cámara Nacional Electoral habían declarado inconstitucional la aplicación del Decreto 171/2019 en reemplazos que afectan el encabezado de las listas, especialmente cuando perjudica a las mujeres candidatas.

YYFEQ2BL6ZDJJE7A4EGZ5VK7JM
Javier Milei y Diego Santilli.&nbsp;

Javier Milei y Diego Santilli.

No se resolvió si se van a reimprimir las boletas

El magistrado consideró que aceptar el corrimiento propuesto por el oficialismo hubiera significado “forzar la mejora de los candidatos varones en perjuicio de las mujeres”, algo que contraviene el principio de paridad de género.

Por ahora, el juez no resolvió si será necesaria la reimpresión de las boletas. Convocó a los apoderados de los partidos para definirlo, aunque el Gobierno anticipó que los bonaerenses votarán con la Boleta Única Papel que todavía muestra el rostro de Espert.

