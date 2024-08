Todos los nombres que involucró Fabiola Yáñez en la denuncia contra Alberto Fernández

Embed

Fabiola Yáñez contra Federico Saavedra, el médico presidencial

Federico Saavedra, es el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial y doctor de confianza de Alberto Fernández. En su presentación por escrito ante la Justicia, Yáñez lo acusó de haber ocultado de una de las agresiones del exmandatario cuando todavía no había nacido Francisco, el hijo de ambos.

"Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, 'qué me hiciste'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión", recordó Yañez, en uno de los extractos del escrito que presentó el lunes en el consulado argentino en Madrid.

Yañez aportó más detalles del hecho: "Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como primera dama. Así que viajé igual, al principio sólo se veía colorado, pero me quedé tres o cuatro días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe".

federico saavedra.avif

Ayelén Mazzina, la ex ministra de Mujeres

Casi tan complicado como Saavedra, aparece el nombre de la segunda ministra que tuvo la cartera de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina. Llegó al gobierno en octubre de 2022, tras la salida de Elizabeth Gómez Alcorta.

Mazzina desmintió a Yáñez: “Nunca estuve al tanto de la violencia denunciada”.

Ayelén Mazzina fue la ministra más joven de todo el gabinete al asumir en el lugar que dejó Elizabeth Gómez Alcorta, al frente del Ministerio de Mujeres.

Con 32 años, se desempeñaba como secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis y estuvo a cargo de la organización del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.

fernandez mazzina.jpg

Fabiola Yáñez vs. Juan Pablo Biondi

“Cuando alguien me agredía mediáticamente, no me dejaban hacer nada por mí tampoco. Por eso, en el punto siguiente relataré lo que para mí fue UNA COMPLETA VIOLENCIA INSTITUCIONAL [SIC]. Incluso Juan Pablo Biondi me decía que me tenía que quedar callada porque, de lo contrario, sería darle entidad a los comentarios”, declaró Yañez.

Juan Pablo Biondi fue secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. Biondi integró el Grupo Callao, que nació precisamente luego de que Alberto Fernández dejara de ser el jefe de gabinete de Cristina Fernández, en 2008.

Con el Presidente se habían conocido un año antes, durante la campaña electoral para jefe de gobierno de la Ciudad de Daniel Filmus, en 2007, por el Frente para la Victoria.

biondi fernandez.webp

Cecilia del Milagro Hermoso González, la CM del perro Dylan

La otra apuntada, pero esta vez por las infidelidades de Fernández, fue Cecilia del Milagro Hermoso González. Con 35 años, Hermoso González conoce al exmandatario desde hace más de una década. Era secretaria del extinto Grupo Callao, que fue semillero del primer gabinete de Fernández y terminó disuelto en su interna con la exmandataria.

De allí pasó a ocuparse de las redes del gobierno del Frente de Todos. Fernández la ubicó como directora general de Comunicación Digital, a través del decreto presidencial 147/2020 del 13 de febrero de 2020, para lo que tuvo que hacer una excepción porque ella no requería los datos necesarios para la designación. Con bajísimo perfil, estuvo allí hasta diciembre pasado.

Cecilia del Milagro Hermoso González.avif

“En diciembre de 2016 regresé y volví a vivir con él. Me prometió casarse, tener un hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento y la persecución constante. Mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández era una de estas personas”, relató Yáñez con respecto a Hermoso González.