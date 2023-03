Cristina Kirchner y Mauricio Macri no saben qué hacer con sus herederos y buscan desesperados un plan B

Lo novedoso de la encuesta de la consultora Opina Argentina es que por primera vez desde 2021 se ve un escenario de paridad entre las tres fuerzas principales, incluyendo a los liberales de Milei.

En un escenario de elección general quedarían de esta manera:

Juntos por el Cambio 27% (siendo Larreta el candidato más votado del espacio).

Frente de Todos 27% (siendo Massa el más votado sin CFK en el escenario).

Javier Milei 24%.

encuesta1.jpg Encuesta de Opina Argentina con distintos escenarios.

Se habla de paridad porque el margen de error de esa encuesta es del 3%.

Más allá de la intención de voto en las generales, la encuesta muestra otras posibles conclusiones:

Cristina Kirchner le gana en la PASO a todos dentro del Frente de Todos.

Es la dirigente con mejor imagen “muy positiva” (10%) y la que tiene más “seguro la votaría” (13%).

Pero tiene un 68% de la gente que jamás la votaría. Solo es superada en este ítem por Macri (73%).

Massa le gana a Alberto 15 a 13 si van a una PASO sin Cristina.

Por primera vez, el ministro de Economía levanta su imagen positiva (39%) y hay un 36% que dice que podría votarlo. Un techo mucho más alto que el de Cristina.

Macri, en este sondeo, tiene un 71% de imagen negativa, lo que lo vuelve un candidato inviable, incluso dentro de su mismo espacio.

encuesta techos y pisos.jpeg

Esta encuesta, de verificarse, podría poner en jaque los planes de todos:

Cristina gana la PASO . Pero no sería necesariamente la candidata más competitiva de su espacio como venía siendo hasta ahora.

. Pero no sería necesariamente la candidata más competitiva de su espacio como venía siendo hasta ahora. Alberto Fernández no le gana una interna a nadie. Con el agregado de que tiene el mismo nivel de rechazo que ella . Es decir, no le suma ni un voto al espacio.

. Es decir, no le suma ni un voto al espacio. Massa mejoró en imagen. Pero su futuro político está atado a los vaivenes de la economía. Todavía es muy pronto para anticipar cualquier cosa.

Macri, por más que quiera, no puede ser candidato. No puede ganar ni su propia interna. El problema es que el “heredero” no le cierra.

encuesta imagen.jpeg

El kirchnerismo busca candidato

Este sábado se dio en Avellaneda un plenario para “romper la proscripción” de Cristina Kirchner. Ella no fue pero sí estuvieron Axel Kicillof y Máximo Kirchner. "A algunos les interesa más ganarle a Cristina que sacar el país", dijo Máximo en obvia referencia al presidente.

Más allá de los discursos se discutió un documento durísimo en que el principal cuestionado es justamente Alberto Fernández y su gobierno. Cristina ya no sabe qué hacer con ese heredero que puso. Algunas frases del documento:

“Con Cristina vivíamos mejor”.

“La moderación no es nuestro idioma”.

“La conducción del movimiento nacional y popular no se alcanza por decreto, ni por un puesto institucional” (o sea, "Alberto no puede conducir").

El liderazgo de Cristina es hoy irremplazable y sin alternativa ("no te subas al caballo, Alberto").

No creemos que todo se resuelva en las conspiraciones de Palacio, ni que los debates electorales agotan la política (el conspirador sería Alberto).

“No queríamos hablar solo de la proscripción sino también de la próxima etapa de gobierno”, explica uno de los que redactó el documento. “Con moderación no le podemos torcer la mano al formador de precios. Necesitamos que se planteen los temas que tengan que ver con el bolsillo si queremos ganar la elección”, agregó.

El plenario no era solo para hablar de la proscripción: “Somos 100 organizaciones. Necesitamos que ordene ella porque si no vamos rengos. Hay que preservar la unidad, pero ser franco, reconociendo que es la referente principal de ese frente”, dice uno de los organizadores.

Las que convocan son las agrupaciones o partidos más a la izquierda del Frente de Todos. Responden monolíticamente a Cristina Kirchner. Por primera vez desde estos sectores se deja entrever que Massa podría ser una opción.

Massa, por ahora, no quiere saber de nada. Dice que no es su momento y que su candidatura sería incompatible con la gestión.

Esta semana tomó una decisión en cualquier caso fue clave para pensar la elección que viene. Hizo un canje voluntario de la deuda del próximo semestre. En su entorno aseguran que no fue para dejarle una “bomba” al gobierno que viene. Sino que necesitaba despejar el panorama de deuda para las PASO. Son vencimientos imposibles de renovar más adelante en medio de la pelea electoral. Y hay una fecha límite en que no hay que tener vencimientos: el 24 de junio, día del cierre de listas.

¿Qué puede pasar con esos bonos si la candidata es Cristina Kirchner? ¿Qué pasa si el candidato del kirchnerismo es Juan Grabois?

Cerca de Massa aseguran que sin ese canje, el escenario para el Gobierno que viene (sea del color que sea) podría ser mucho más complicado. Como pasó en 2019.

WhatsApp Image 2023-03-10 at 19.00.28.jpeg Los partidos más a la izquierda dentro del kirchnerismo se reunieron este sábado en un plenario. Quieren que Cristina sea la "ordenadora" del espacio (Foto: Presidencia).

Macri, Larreta, Bullrich y Vidal: la interna infinita del PRO

Macri también busca un heredero. Tiene sobre su mesa las mismas encuestas que acá se publican. Quizás con algún matiz. Patricia Bullrich viene creciendo de manera sostenida y eso lo entusiasma al menos provisoriamente. Igual, él sigue poniéndole algunas fichas a María Eugenia Vidal.

Hace un año y medio, Vidal empezó a recorrer el país pensando en una eventual candidatura presidencial. Por ese entonces decían que la idea era recorrer en paralelo con Horacio Rodríguez Larreta como parte de un mismo espacio y que, llegado el caso, iba a ser candidato el que estuviera mejor.

De eso no queda nada. La relación entre ellos dos (Horacio y María Eugenia) sigue siendo muy buena. Pero ya no existe la sintonía política que había. Por ejemplo, sus equipos técnicos no trabajan juntos. Hoy, esos equipos de programas de gobierno o incluso de campaña están codo a codo con Mauricio Macri. También hay algunas confluencias con Patricia Bullrich. Todo por pedido del propio Macri.

Vidal no quiere hacer cualquier cosa y va a respetar sus amistades. En los últimos días había trascendido de que Vidal y Bullrich se iban a sacar una foto juntos para mostrar sintonía. No va a pasar por ahora. Sería golpearlo a Horacio cuando está en el piso.

Adentro del PRO el clima es ese. Horacio no va a arrancar nunca. A la larga, la polarización va a terminar ganando. Lo ven por algunas encuestas. Pero fundamentalmente por el clima en la calle, los comentarios en redes sociales. Hoy, la candidata más expectante es Patricia Bullrich. El discurso antigrieta no prendió.

Y en el peor de los casos, el que incline la balanza va a ser Mauricio Macri, que difícilmente vaya a jugar a favor de Horacio. La pelea por el liderazgo es demasiado grande.

Este es el razonamiento de dirigentes de años del PRO. Según analizan esa es la verdadera interna que resuelve las cuestiones en el partido. Macri vs. Horacio: Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal giran en torno a esa grieta. La lectura es que con cualquiera de ellas dos que gane, Mauricio mantiene poder. En cambio, si gana Larreta -que se siente socio fundador del espacio- pierde Macri. Fin de la historia.

Fn1-Y4vXwAILJH_.jpg Dirigentes del PRO de muchos años creen que difícilmente Macri vaya a jugar a favor de Horacio Rodríguez Larreta (Foto: archivo).

HAsta ahora el PRO no podía tener internas. Porque el líder estaba siempre claro. Era una organización cuyo propósito excluyente era convertir al jefe en presidente. Todos los demás estaban debajo de él; incluso generacionalmente. “Nosotros no teníamos internas hasta que nos juntamos con los radicales”, ironiza un diputado.

Ahora, con Macri virtualmente retirado (¿retirado?) todos se creen con derecho a ser. Como con el virrey… Si no está el rey, el poder del virrey empieza a ser cuestionado. Algo así le pasó a Larreta.

El problema que tuvo es que no supo construir hacia adentro. Todos le valoran la gestión. También saben que es el que tiene mejores recursos para sostener la campaña. Pero con eso solo no alcanza. ¿Quiénes son los dirigentes de peso que salieron del ala de Larreta? ¿Fernán Quirós? ¿Soledad Acuña? No hay mucho más.

Muchos de los que tuitearon apoyando a Larreta en su lanzamiento están mirando encuestas y viendo qué hacer. Todo se va a ordenar cuando Macri se defina.

Muchos dirigentes del PRO se formaron con Horacio en su época de jefe de gabinete porteño. Pero lo veían como un coordinador más que un líder. La naturaleza del poder estaba en cabeza de Macri.

Candidatos se buscan

El PRO quiere meterse en la pelea en Santa Cruz. Creen que hay algo simbólico que arreglar. “Si querés terminar con el kirchnerismo, tenés que ir al hormiguero”, explica un histórico.

Por eso, en un trabajo que llevó más de un año se encargaron de convencer a Mario Markic, el periodista de que sea candidato a gobernador. Lo midieron y su imagen anda muy bien.

Lo sondearon distintos dirigentes y luego tuvo un encuentro con Vidal, dos con Macri, uno con Bullrich y otro con Larreta, que al principio se mostró reacio porque tenía un compromiso con Antonio Carambia. “La gente, cuando viaja, lo recibe como una estrella”, se entusiasman.

El objetivo de máxima sería ver cómo se le gana al kirchnerismo en los dos lugares en que siempre fue fuerte: Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires.

El periodista de Telenoche Mario Markic será candidato a gobernador por el PRO en Santa Cruz.jpg Mario Markic. El periodista es el elegido del PRO para pelear por la gobernación de Santa Cruz (Foto: archivo).

La tensión interna genera un desgaste que para algunos dirigentes es insoportable. Por eso todos quieren que se cierre cuanto antes. Además, está complicando la relación con los socios del radicalismo. “Al estar todo tan abierto, obliga a los candidatos a salir a buscar un vice afuera y eso implica negociar las listas también de diputados, senadores, legisladores locales”, se queja un histórico del PRO. Cada vez son más los que están pidiendo tener una fórmula PRO pura para no dejar lugares vacantes.

Macri sigue jugando al ajedrez desde el exterior. Le da manija a Vidal para que siga adelante y le sugiere nombres para sus equipos. También le pidió la foto con Bullrich. Por otro lado, algunos dirigentes leales también hicieron movimientos. Oscar Moscariello, presidente del Partido Demócrata Progresista, anunció su apoyo a la candidatura de Bullrich. No hace nada sin el aval de Macri. Lo mismo hizo Ricardo López Murphy.

Macri y Cristina vuelven al centro del ring. Hoy tienen algo en común. Los dos desconfían de sus exjefes de gabinete: Cristina de Alberto; Mauricio de Horacio. Los dos se sienten traicionados: creen que ellos los llevaron a donde están hoy. Además, quieren evitar que sean candidatos. Los acusan de tibios o moderados.

Los dos son los dirigentes con peor imagen del país y no podrían nunca ganar una elección. Pero todavía no tienen plan B. Y la gran pregunta: ¿alguien los puede heredar sin traicionarlos?

