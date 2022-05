Tras el discurso de Cristina Kirchner, en el Gobierno sostienen que el Frente de Todos "debe ser una coalición táctica y no ideológica"

En declaraciones a Radio Diez, Ferraresi analizó este sábado que el Frente de Todosy remarcó que la coalición gobernante es "táctica" y "no ideológica".

"El Frente de Todos está en debate y eso está bien. Lo dijo Cristina ayer", señaló el funcionario en declaraciones a Radio Diez, al referirse al discurso que la vicepresidenta brindó ayer en la Universidad nacional del Chaco Austral, durante el cual aseguró que en el espacio gobernante hay "debate y no peleas".

"Hay que entender qué es el Frente de Todos. Es un frente táctico. Ese es el carril que tenemos que ir encontrando, no un frente ideológico", definió el funcionario nacional, quien planteó que actualmente "se quiere sintetizar la cuestión ideológica" en la coalición gobernante.

"Vamos hacia un proceso para reconstruir este frente táctico", insistió Ferraresi y remarcó que "lo peor que le puede pasar al país es volver al neoliberalismo".

Asimismo, indicó que en el FDT "puede haber distintos estilos" pero que "la misma preocupación que tiene la Vicepresidenta es la que tiene el Presidente".

Sobre la situación económica, consideró que "falta resolver el tema de la redistribución de la riqueza", consideró que "este año resolveremos el debate" y que, con miras a las elecciones presidenciales de 2023, en el FDT pondrán "en valor todo lo hecho hasta el momento".

Cristina Kirchner: "Pelea no hay, sí hay debate de ideas"

Desde la provincia de Chaco, la vicepresidenta Cristina Kirchner destacó ayer que desde los medios de comunicación "se plantea que hay una pelea en el Poder EJecutivo".

"Busqué la palabra pelea, a mí me gusta mucho eso de la etimología de las palabras. Cada palabra tiene un significado y un simbolismo, y crea sentido común en cada uno que lo escucha. Pelea: gente que se agrede físicamente, o practica un deporte bajo reglas determinadas pero a los golpes", explicó.

"¿Qué es pelea? (Significa que) se están pegando, se están golpeando, no hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea", continuó, y aclaró: "Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco no me pegó nadie, así que lo que está pasando el Poder Ejecutivo, pelea no es".

Luego, profundizó: "Veamos, ¿qué otra cosa podemos estar haciendo? Me interrogo y pienso... discutir... y busco discutir etimológicamente, y tampoco se acerca a esto porque es casi una definición que tiene que ver con la interlocución, una forma de interlocutar con alguien. Y digo yo, vamos por debate. Dicho y hecho".

Y concluyó: "Debate: nombre masculino, discusión en la que dos o mas personas opinan acerca de uno o varios temas, y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate de ideas. Pelea no hay, sí hay debate de ideas".