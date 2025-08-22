En vivo Radio La Red
Política
Fentanilo
Medicamentos
CAMBIOS EN LA ANMAT

Tras el escándalo con el fentanilo, nombraron al nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos: quién es Gastón Morán

El bioquímico fue designado como director interino del organismo dependiente de la ANMAT por 180 días. Reemplaza a Gabriela Mantecón, apartada luego de detectarse fallas en los controles a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Gastón Morán asumirá el cargo por 180 días de manera interina. (Foto: archivo).
Leé también Aparecieron más ampollas de fentanilo contaminadas: ¿hubo una advertencia en febrero que la ANMAT desoyó?
Aparecieron más ampollas en dos provincias, mientras insisten en que la ANMAT fue alertada en febrero.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 2426/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece la designación de Morán por 180 días con carácter transitorio.

anmat

El cambio en la conducción del INAME se produjo luego del desplazamiento de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien fue apartada del cargo tras detectarse fallas graves en los controles a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro.

Fuentes oficiales señalaron que la decisión se aceleró tras conocerse la filtración de un documento que el INAME no habría tramitado con la urgencia necesaria y que estaba vinculado a la situación del laboratorio Ramallo.

En paralelo, continúan dos procesos en marcha que incluyen un sumario administrativo dentro del organismo —cuyas actuaciones se mantienen en reserva— y la investigación judicial. El primero busca establecer si existieron responsabilidades internas en la actuación del INAME, mientras la Justicia avanza en su propia pesquisa.

Durante los próximos seis meses, Morán estará al frente del organismo encargado de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos en el país.

Perfil del nuevo director

Morán es bioquímico, egresado de la Universidad de Morón. Cuenta además con una maestría en farmacopolítica, un posgrado en farmacoeconomía, un magíster en relaciones públicas y estudios de grado en filosofía.

Integra la ANMAT desde hace casi una década. También ocupó la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y posteriormente fue su presidente. Además, trabajó durante cerca de dos años en el Ministerio de Salud de la Nación.

