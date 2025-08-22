Tras el escándalo con el fentanilo, nombraron al nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos: quién es Gastón Morán

En paralelo, continúan dos procesos en marcha que incluyen un sumario administrativo dentro del organismo —cuyas actuaciones se mantienen en reserva— y la investigación judicial. El primero busca establecer si existieron responsabilidades internas en la actuación del INAME, mientras la Justicia avanza en su propia pesquisa.

Durante los próximos seis meses, Morán estará al frente del organismo encargado de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos en el país.

Perfil del nuevo director

Morán es bioquímico, egresado de la Universidad de Morón. Cuenta además con una maestría en farmacopolítica, un posgrado en farmacoeconomía, un magíster en relaciones públicas y estudios de grado en filosofía.

Integra la ANMAT desde hace casi una década. También ocupó la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y posteriormente fue su presidente. Además, trabajó durante cerca de dos años en el Ministerio de Salud de la Nación.