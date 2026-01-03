Tras la detención de Nicolás Maduro: cuál fue la reacción de los políticos argentinos
Dirigentes de todo el arco se pronunciaron sobre el “ataque a gran escala” llevado a cabo por Estados Unidos en Venezuela. Voces a favor y en contra se expresaron después de las acciones que hicieron caer al mandatario.
Luego de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado de Venezuela en un operativo encabezado por Estados Unidos y posteriormente imputado por narcoterrorismo, el escenario político argentino quedó marcado por posiciones enfrentadas. Desde celebraciones y mensajes de respaldo hasta duros cuestionamientos por violación del derecho internacional, las reacciones atravesaron a todo el arco partidario.
Desde el oficialismo y sectores aliados, la jornada fue calificada como “histórica”. La senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo en su cuenta de X que “Argentina, al igual que Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista”, al que definió como “una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”. El mensaje concluyó con una frase que marcó el tono del día: “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.
Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro.
En una entrevista radial, Bullrich volvió a calificar al gobierno venezolano como un “régimen narcoterrorista”, imputación que, recordó, fue realizada por el Ministerio Público estadounidense. También se refirió a la situación de los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, desaparecidos en el país caribeño.
Victoria Villarruel celebró la detención
La vicepresidenta Victoria Villarruel también celebró la detención de Maduro. En X, escribió un extenso mensaje en el que afirmó que “de la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano” y expresó su deseo de una Venezuela con justicia, democracia restituida y presos políticos liberados, cerrando con la consigna “¡Venezuela libre!”.
En la misma línea, el expresidente Mauricio Macri sostuvo que “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”. En su publicación recordó sus denuncias contra el régimen venezolano, celebró el fin de la impunidad de Maduro y manifestó su respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González como figuras centrales de una transición democrática.
Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de…
El PRO difundió además un comunicado oficial en el que acusó a Maduro de destruir la institucionalidad, perseguir a la oposición, silenciar a la prensa y forzar el exilio de millones de venezolanos. “Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolanorecupere su país, su libertad y su democracia”, señalaron.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó a los mensajes de apoyo y calificó el hecho como “histórico”. En tanto, el legislador del PRO Waldo Wolff habló de violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y un exilio masivo, y expresó su deseo de que Venezuela recupere la senda democrática.
La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente.
Axel Kicillof condenó el accionar militar de Estados Unidos
Desde La Libertad Avanza, la diputada Sabrina Ajmechet respaldó la postura del presidente Javier Milei y celebró la posición argentina frente al conflicto.
En el extremo opuesto, las críticas fueron contundentes. La dirigente de izquierda Myriam Bregman calificó el operativo como una “agresión del imperialismo yanqui” y llamó a una movilización antiimperialista en toda la región.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof condenó el accionar militar de Estados Unidos y advirtió que constituye una grave violación del derecho internacional, al vulnerar la Carta de la ONU y de la OEA. Además, sostuvo que contradice principios históricos de la política exterior argentina como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo.
El Partido Justicialista repudió el ataque
El Partido Justicialista también repudió el ataque y denunció violaciones a tratados internacionales, mientras que La Cámpora habló de un acto de imperialismo explícito y acusó al gobierno de Estados Unidos de buscar el control de los recursos estratégicos venezolanos, en especial el petróleo. En su comunicado, la agrupación cuestionó duramente a Javier Milei por respaldar la intervención.
Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A…
Así, la captura de Nicolás Maduro no solo reconfiguró el escenario político venezolano, sino que también expuso con claridad la profunda grieta en la política argentina frente al rol de Estados Unidos en la región y al futuro de la democracia en América Latina.