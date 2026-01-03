Tras la detención de Nicolás Maduro: cuál fue la reacción de los políticos argentinos

En la misma línea, el expresidente Mauricio Macri sostuvo que “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”. En su publicación recordó sus denuncias contra el régimen venezolano, celebró el fin de la impunidad de Maduro y manifestó su respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González como figuras centrales de una transición democrática.

Embed Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 3, 2026

El PRO difundió además un comunicado oficial en el que acusó a Maduro de destruir la institucionalidad, perseguir a la oposición, silenciar a la prensa y forzar el exilio de millones de venezolanos. “Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia”, señalaron.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó a los mensajes de apoyo y calificó el hecho como “histórico”. En tanto, el legislador del PRO Waldo Wolff habló de violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y un exilio masivo, y expresó su deseo de que Venezuela recupere la senda democrática.

Embed La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente.



Estas acciones vulneran… — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 3, 2026

Axel Kicillof condenó el accionar militar de Estados Unidos

Desde La Libertad Avanza, la diputada Sabrina Ajmechet respaldó la postura del presidente Javier Milei y celebró la posición argentina frente al conflicto.

En el extremo opuesto, las críticas fueron contundentes. La dirigente de izquierda Myriam Bregman calificó el operativo como una “agresión del imperialismo yanqui” y llamó a una movilización antiimperialista en toda la región.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof condenó el accionar militar de Estados Unidos y advirtió que constituye una grave violación del derecho internacional, al vulnerar la Carta de la ONU y de la OEA. Además, sostuvo que contradice principios históricos de la política exterior argentina como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo.

whatsapp-image-2026-01-03-at-123043

El Partido Justicialista repudió el ataque

El Partido Justicialista también repudió el ataque y denunció violaciones a tratados internacionales, mientras que La Cámpora habló de un acto de imperialismo explícito y acusó al gobierno de Estados Unidos de buscar el control de los recursos estratégicos venezolanos, en especial el petróleo. En su comunicado, la agrupación cuestionó duramente a Javier Milei por respaldar la intervención.

Embed Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A… — PRO (@proargentina) January 3, 2026

Así, la captura de Nicolás Maduro no solo reconfiguró el escenario político venezolano, sino que también expuso con claridad la profunda grieta en la política argentina frente al rol de Estados Unidos en la región y al futuro de la democracia en América Latina.