Montaner, Fulop, Yanina Latorre y más: qué dijeron los famosos ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, varios famosos se refirieron a la noticia del sábado desde las redes sociales sentando su postura.
3 ene 2026, 14:10
El mega operativo militar de Estados Unidos a Venezuela durante la madrugada del sábado en Caracas terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera de ese país por disposición de Donald Trump.
Desde las redes sociales, en medio de una gran conmoción mundial por el impacto de la noticia, varios famosos de la Argentina y el exterior se hicieron eco de este hecho y dieron su opinión a través de las redes sociales.
Ricardo Montaner fue uno de los primeros en manifestarse en la red social X: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen amen". Y luego agregó eufórico: "Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre".
Su hijo Ricky Montaner habló sobre lo ocurrido en Venezuela y en sus historias de Instagram reflejó con emojis de llanto y la bandera de ese país: "Dios mío aquí no hemos dormido".
En tanto, Catherine Fulop comentó con alegría con una emotiva imagen: "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela".
Su hija Oriana Sabatini compartió el emoji de la bandera venezolana y las manos unidas en forma de ruego. El músico Charly Alberti exclamó: "Vamos Venezuela!". Y Yanina Latorre comentó en X: "Hermosa mañana".
El cantante Carlos Baute comentó: "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente. Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!".
Los famosos en contra de la detención de Nicolás Maduro
Por su parte, Nito Artaza planteó una postura distinta sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia”.
Marcela Feudale también se mostró indignada por lo que pasó: "Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno".
"Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? Harán algo los democratas?", cerró la locutora.