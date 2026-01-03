En vivo Radio La Red
Política
Myriam Bregman
Nicolás Maduro
Enérgico repudio de Myriam Bregman al "secuestro" de Nicolás Maduro: también apuntó contra Milei y Bullrich

La diputada nacional rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y criticó al presidente Javier Milei y a la dirigente Patricia Bullrich por su apoyo a la medida tomada por el gobierno de Donald Trump.

Myriam Bregman repudió la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

También, en su descargo en redes sociales, apuntó contra las posturas del presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes celebraron la medida impulsada por el presidente Donald Trump.

"Ya no es una amenaza, Trump lo hizo: bombardeó territorio venezolano y secuestró a Maduro esta madrugada. Es muy grave y estamos en alerta recibiendo noticias", indicó la referente del FIT en el inicio de su descargo en Instagram.

En el mismo mensaje, la legisladora continuó: "Necesitamos la más amplia movilización para repudiar esta agresión imperialista en Venezuela. Un paso de Estados Unidos, en un país hermano, es un paso contra toda América Latina porque quiere avanzar con su injerencia política, económica y ahora militar en toda la región. No lo podemos permitir".

"El repudio no es solo a la intervención militar, es también para los que, como Javier Milei, la alentaron y aplaudieron. Fuera yanquis de Venezuela y América Latina!", concluyó.

Luego, capítulo aparte, Bregman también respondió con duras críticas los mensajes del mundo político en apoyo a la detención de Maduro.

En la red social X, al primero que le contestó fue al presidente Milei, a quien calificó de "cipayo total".

Luego también fue contra Patricia Bullrich: "La gusanera está de fiesta. La movilización antimperialista es la respuesta", expresó sobre un posteo en el que la exministra de Seguridad afirmaba: "Venezuela será libre".

