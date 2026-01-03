Enérgico repudio de Myriam Bregman al "secuestro" de Nicolás Maduro: también apuntó contra Milei y Bullrich

WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.30.43

"El repudio no es solo a la intervención militar, es también para los que, como Javier Milei, la alentaron y aplaudieron. Fuera yanquis de Venezuela y América Latina!", concluyó.

Luego, capítulo aparte, Bregman también respondió con duras críticas los mensajes del mundo político en apoyo a la detención de Maduro.

En la red social X, al primero que le contestó fue al presidente Milei, a quien calificó de "cipayo total".

Luego también fue contra Patricia Bullrich: "La gusanera está de fiesta. La movilización antimperialista es la respuesta", expresó sobre un posteo en el que la exministra de Seguridad afirmaba: "Venezuela será libre".