Trump difundió la imagen de la detención de Maduro y anticipó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga la transición"

En otro momento de la conferencia, Trump acusó: "Venezuela nos sacó nuestras propiedades que construimos y nunca tuvimos un presidente que se encargara de esto. Teníamos guerras a 10 mil kilómetros, pero nunca nadie se hizo cargo de esto. El régimen socialista nos robó la infraestructura y lo hicieron por la fuerza. Gran cantidad de infraestructura nos la sacaron, como robándole a un bebé, y no se hizo nada. Yo hubiese hecho algo".

En la misma línea, el presidente completó: "Venezuela confiscó y robó unilateralmente petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles y miles de millones de dólares. Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país".

Acerca de la detención del líder venezolano, el republicano consideró que se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

"Fue una de las operaciones más espectaculares de la historia de EE.UU., como el ataque a Soleimani. Ningún país puede hacer lo que hacemos nosotros", indicó.