En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Nicolás Maduro
Casa Blanca

Trump difundió la imagen de la detención de Maduro y anticipó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga la transición"

Lo hizo este sábado en su cuenta de la red social Truth, previo a la conferencia de prensa prevista en la Casa Blanca.

Donald Trump difundió la imagen de la detención de Nicolás Maduro

Donald Trump difundió la imagen de la detención de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado la imagen de la detención de Nicolás Maduro, quien además fue retirado de Venezuela junto a su esposa y será juzgado en Nueva York. Minutos después, en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, adelantó: " Vamos a gobernar ese país hasta que se haga la transición ordenada".

Leé también Quiénes son los "Delta Force": el comando que capturó a Maduro y que ya realizó otras misiones resonantes
El grupo comando Delta Force, encargado de capturar a Maduro en Venezuela. (Foto: A24.com).

En la imagen que divulgó el republicano en la red social Truth, se observa al sucesor de Hugo Chávez en ropa deportiva, con anteojos oscuros y los oídos tapados. Luego, Trump se refirió a la intervención iniciada en Venezuela. En ese marco, aseguró que su nación está preparada "para una segunda ola de ataques si hace falta".

"Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado. No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente", justificó.

trump

"Esta alianza de Venezuela con Estados Unidos. lo que puede hacer es que la gente sea rica, independiente y segura. Ellos sufrieron tanto, les sacaron tanto. El ilegítimo dictador Maduro es responsable de miles de muertes, gobernó de manera cruel. Es responsable de las muertes de miles de norteamericanos y serán juzgados", agregó en su discurso el mandatario estadounidense.

En otro momento de la conferencia, Trump acusó: "Venezuela nos sacó nuestras propiedades que construimos y nunca tuvimos un presidente que se encargara de esto. Teníamos guerras a 10 mil kilómetros, pero nunca nadie se hizo cargo de esto. El régimen socialista nos robó la infraestructura y lo hicieron por la fuerza. Gran cantidad de infraestructura nos la sacaron, como robándole a un bebé, y no se hizo nada. Yo hubiese hecho algo".

En la misma línea, el presidente completó: "Venezuela confiscó y robó unilateralmente petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles y miles de millones de dólares. Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país".

Acerca de la detención del líder venezolano, el republicano consideró que se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

"Fue una de las operaciones más espectaculares de la historia de EE.UU., como el ataque a Soleimani. Ningún país puede hacer lo que hacemos nosotros", indicó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Nicolás Maduro Venezuela
Notas relacionadas
Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro: qué graves acusaciones enfrentará
Enérgico repudio de Myriam Bregman al "secuestro" de Nicolás Maduro: también apuntó contra Milei y Bullrich
Así fue el operativo de Estados Unidos para capturar y detener a Nicolás Maduro

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar