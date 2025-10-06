Tras la renuncia de José Luis Espert, ¿cómo queda la lista de candidatos de LLA en la Provincia?

A veinte días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional enfrenta contrarreloj la reimpresión de las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires. La resolución debe ser inmediata: el proceso de reimpresión de boletas tiene un margen de apenas 15 días, mientras que el reparto oficial se realiza 48 horas antes de los comicios. Desde la oposición cuestionaron el gasto que implicaría esta reimpresión, que podría ascender a 12 millones de dólares.

Uno por uno, cómo queda la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires

A la espera de la confirmación final, la lista provisoria de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires quedó conformada de la siguiente manera:

Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuevo

Sergio Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Rosa González

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamango

Carlos Pirovano

Martina León

En Buenos Aires se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados, el número más alto entre las provincias por su peso poblacional. El resultado de la elección será clave para definir la correlación de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad del gobierno de Milei.