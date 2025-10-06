En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
La Libertad Avanza
Elecciones 2025

Tras la renuncia de José Luis Espert, ¿cómo queda la lista de candidatos de LLA en la Provincia?

Luego de la baja como candidato del economista, el oficialismo busca reordenar su armado electoral en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno quiere mantener la unidad del espacio.

Tras la baja de Espert

Tras la baja de Espert, ¿cómo queda la lista de candidatos de LLA en la Provincia?

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional avanza en una reconfiguración de la lista de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de mantener la cohesión interna del espacio y reforzar la alianza con el PRO.

Santilli habló tras la renuncia de Espert y confirmó que lo reemplazaría en la lista de La Libertad Avanza
Santilli habló tras la renuncia de Espert y confirmó que lo reemplazaría en la lista de La Libertad Avanza

El nombre que se impone para ocupar el lugar vacante es el de Diego Santilli, histórico referente del macrismo y actual dirigente del PRO bonaerense, quien se perfila como nueva cabeza de lista en el principal distrito electoral del país de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Embed

La dimisión de Espert, presentada luego de las denuncias por presuntos vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, obligó a redefinir el armado electoral de Javier Milei. Aunque el Presidente había defendido públicamente al economista en los días previos, su salida fue interpretada como un paso para “descomprimir” la tensión política y judicial en torno al caso.

A veinte días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional enfrenta contrarreloj la reimpresión de las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires. La resolución debe ser inmediata: el proceso de reimpresión de boletas tiene un margen de apenas 15 días, mientras que el reparto oficial se realiza 48 horas antes de los comicios. Desde la oposición cuestionaron el gasto que implicaría esta reimpresión, que podría ascender a 12 millones de dólares.

Uno por uno, cómo queda la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires

A la espera de la confirmación final, la lista provisoria de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires quedó conformada de la siguiente manera:

  • Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt
  • Gladys Humenuk
  • Sebastián Pareja
  • Johanna Longo
  • Alejandro Carrancio
  • Miriam Niveyro
  • Alejandro Finocchiaro
  • Giselle Castelnuevo
  • Sergio Figliuolo
  • María Florencia De Sensi
  • Miguel Smuckler
  • María Rosa González
  • Álvaro García
  • Andrea Vera
  • Joaquín Ojeda
  • Ana Tamango
  • Carlos Pirovano
  • Martina León

En Buenos Aires se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados, el número más alto entre las provincias por su peso poblacional. El resultado de la elección será clave para definir la correlación de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad del gobierno de Milei.

