Política
José Luis Espert
Javier Milei
Elecciones 2025

José Luis Espert renunció a la candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires

El legislador confirmó su salida este domingo con un posteo en sus redes sociales tras el escándalo de sus vínculos con el narco empresario Fred Machado.

José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. El legislador adelantó en un posteo de X que puso a disposición su renuncia a la candidatura, lo que fue aceptado por el presidente Javier Milei.

Javier Milei adelantó que José Luis Espert se baja de su candidatura

“Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió en un largo texto en la plataforma virtual.

espert

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

"En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos", escribió.

"Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", aclaró.

Asimismo, Espert aseguró que desea “que los argentinos vivamos como nos merecemos” y señaló que es por esa razón que no permitirá “que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

Por último, les habló a "los dirigentes y compañeros de ruta" de La Libertad Avanza: "no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", concluyó.

La polémica por el financiamiento y la investigación judicial

El 29 de septiembre, Grabois presentó una denuncia ante la Justicia Federal donde sostiene que Espert habría recibido fondos ilegales de Machado, lo que abrió una investigación que ya sumó testimonios y repercusiones políticas.

El economista se mostró firme: “Si estoy acá es por el apoyo de mi familia”, aseguró al quebrarse nuevamente en vivo. “Le pedí la reunión a Milei porque es mi amigo. Cada vez que quiero hablar con él, me recibe sin dudar”, agregó.

