Magui Bravi recordó cómo fue grabar escenas de sexo embarazada: "No es joda"

En ese sentido, Magui Bravi reconoció que no le incomodan dramatizar ese tipo de escenas: "Yo creo que el haber sido bailarina en ese tipo de escenas me ayuda un montón porque para mí mi cuerpo es básicamente una herramienta".

"Está bien que en ese momento nos cuidamos entre todos y estaba solo el director con nosotros y él hizo cámara. No había nadie en set, desocuparon todo. Estábamos re tranquilos. No tengo mambos con mi cuerpo y por eso me siento cómoda", continuó la actriz.

“Para mí era una escena más. El único problema es que si la hacíamos cuatro meses después iba a tener panza de embarazo. Es un desnudo, no es joda, pero no es un problema", se sinceró.

Y contó que su marido Octavio Cattaneo no le dice nada sobre ese tipo de escenas: "Sabe que yo laburo de eso imaginate que hace diez años se curó de espanto en el Bailando que tampoco bailábmos con mucha ropa", finalizó Magui Bravi.

En la película Desde adentro, Magui Bravi interpreta a Sofía, una ex corredora profesional que termina trabajando como mula para un cártel de droga. Cuando ella y su mejor amiga son emboscadas por dos policías corruptos, que quieren matarlas y robarles la droga, se desatará el caos al descubrir que lo que llevan dentro no es de este mundo. Doc (Matías Desiderio), un sicario del cártel y amante de Sofía, deberá tomar la decisión correcta.

Las primeras fotos de Magui Bravi y su hijo Galileo

El 23 de enero Magui Bravi dio a luz a Galileo, su primer hijo fruto de su amor con Octavio Cattaneo. Tras el parto por cesárea, la actriz compartió las primeras fotos de su hijo en las redes sociales y se mostró muy emocionada.

"23/1/2024 te convertiste en el día favorito de toda mi vida. Bienvenido Galileo!. Un embarazo de alto riesgo y una cesárea de emergencia. Algún día les contaré cómo fue nuestro tercer trimestre", dijo sobre los momentos de preocupación que pasó durante la gestación.

"Hoy estamos los dos bien y muy agradecidos. La última foto es impresionante", cerró Magui Bravi llevando tranquilidad con el emoji de un corazón y mostrando lo lindo que es Galileo desde el Sanatorio Los Arcos.

