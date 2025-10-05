En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
José Luis Espert
elecciones 2025

Santilli habló tras la renuncia de Espert y confirmó que lo reemplazaría en la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de José Luis Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de La Libertad Avanza y prometió “dejar el alma” en la campaña electoral.

Leé también Diego Santilli sobre la lista del PRO y LLA: "No hay testimonialidad de este lado"
diego santilli sobre la lista del pro y lla: no hay testimonialidad de este lado
santilli

Y agregó: "Enfrente está el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país". El actual diputado del PRO será el reemplazo de Espert en la Boleta Única Papel.

El posteo de Espert anunciando que se baja de su candidatura

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, comenzó el diputado en su mensaje, que publicó en su cuenta de X.

Si bien insistió con que las versiones de que tiene vínculos con el narcotráfico son “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático” hacia él, remarcó que no se seguirá “prestando” a esta situación.

espert

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, argumentó.

Por último, Espert aseguró que desea “que los argentinos vivamos como nos merecemos” y señaló que es por esa razón que no permitirá “que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

“A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, cerró.

